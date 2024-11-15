Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностях людей»

12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда движется Сбер, какие цели перед собой ставит и какую пользу приносит обществу и бизнесу, рассказал управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Иван Семенов.

— Иван Иванович, расскажите, какие задачи сейчас стоят перед банком?

— Перед нашей командой всегда стоит много амбициозных задач. Ключевой, на мой взгляд, является продолжение развития человекоцентричной модели, в рамках которой мы сейчас работаем. Она подразумевает, что мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностях людей. Наша цель в том, чтобы стать для человека не просто финансовым партнером, но надежным помощником в повседневной жизни.

— Приведете пример?

— Самый простой — наши продукты и сервисы, созданные под узкие потребности целевой аудитории. Например, мы понимаем, что не у каждого молодого человека, абитуриента есть ресурсы и возможности поступить в тот вуз, в котором он мечтает учиться. В этом случае мы предлагаем кредит на образование с государственной поддержкой. Так, с начала 2024 года Сбер выдал в Рязанской области образовательных кредитов на сумму свыше 220 млн рублей. Чаще всего кредиты на образование оформляла молодежь до 25 лет: доля таких заемщиков в нашем портфеле в 2024 году составила 79%.

— Сбер тесно взаимодействует с рязанским бизнесом. Расскажите, какие тенденции наблюдаются на местном рынке?

— В Рязанской области активно развивается производство экологически чистых товаров и услуг, онлайн-торговля. Заметен рост бизнеса в сфере IT-технологий и цифровых сервисов с использованием искусственного интеллекта, сегменте внутреннего туризма.

Мы действительно тесно интегрированы в предпринимательское сообщество Рязанской области. Что неудивительно: Сбер — ключевой игрок банковского сектора, и одна из важнейших наших задач — поддержка предпринимателей и участие в развитии сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, большинство рязанских предпринимателей, чья форма собственности — ИП и ООО, зарегистрировали бизнес у нас, и это число продолжает расти. На мой взгляд, так происходит в том числе потому, что мы предлагаем МСП разнообразные инструменты поддержки, среди которых — нефинансовые сервисы: от юридической и консультационной помощи до электронного документооборота.

— А как обстоят дела с использованием новых технологий?

— Мы стремимся к оцифровке процессов. Это тренд, который диктует время. Еще 15-20 лет назад не у всех жителей областного центра были пластиковые карты, а сейчас 68% рязанцев используют сервисы на базе технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни. Подчеркну, что мы не только внедряем технологии, но и активно делимся знаниями.

То же касается наших продуктов и сервисов. К примеру, POS-терминалы в рязанских магазинах, которые дают возможность платить улыбкой. Сегодня POS-терминалы, принимающие оплату по биометрии, установлены в более чем шести тысячах торговых точек региона.

— Какие планы на следующий год?

— У нас масштабный горизонт планирования. Мы продолжим внедрять инновационные технологии в наши продукты, разрабатывать новые сервисы, которые позволят нашим клиентам решать как финансовые, так и нефинансовые задачи. Конечно, мы продолжим работу по автоматизации внутренних процессов, чтобы сократить время обслуживания и повысить эффективность. Это позволит быстрее реагировать на запросы людей и предоставлять им высококачественные услуги. В целом, мы идем по вектору устойчивого развития, понимая важность социальной ответственности и участия в проектах, направленных на повышение качества жизни отдельного человека и общества в целом.