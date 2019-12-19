Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

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Что будет модно в 2020 году и на какие тренды стоит обратить внимание? В сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI рассказали о тенденциях следующего года.
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома, которые будут особенно актуальны ближайшие несколько лет.
Одним из основных трендов грядущего года, причем не только в дизайне интерьеров, будет экологичность, близость к природе, естественность. Еще одно важное условие — минимализм. Обилие мебели в комнатах или десяток подушечек на кровати уходят в прошлое, в моде органичная функциональность. Впрочем, если вы решите добавить аксессуаров, никто не осудит. Главное, чтобы они были уместны в концепции выбранного стиля.
Натуральный стиль
Дизайнеры отмечают, что он создан самой природой. Максимально используются натуральные материалы или их имитация. Очень востребованы мягкие и естественные цвета, текстуры под камень, дерево или кожу. Например,
Специалисты отметили, что не всегда смена стиля требует глобальных затрат. Иногда, просто заменив старые обои, можно кардинально поменять весь вид комнаты. Так,
А если нет желания переклеивать стены во всем доме, достаточно грамотно использовать
«Помимо обоев, в натуральном стиле стоит обратить особое внимание на подбор напольного покрытия. Чаще всего используются натуральные материалы, однако цена на них бывает значительно выше запланированного бюджета. Сегодня выпускается много достойных аналогов, не бьющих по кошельку покупателя», — рассказали в OBI.
Например, для отделки пола подойдет
Подобное декоративное решение подразумевает соответствующую отделку стен. Здесь на помощь придут
Ботанический стиль
Дизайнеры рассказали, что для этого стиля характерно разнообразие красок, материалов и многослойность поверхностей, чередующих свет и тень, дерево и металл. Типичный пример —
Основные цвета ботанического стиля: оттенки зеленого, бронзовый, золотой. Допускается применение черного и коричневого. Поэтому такие природные сочетания, как на этих
Дизайнеры рекомендуют не забывать и о модном тренде 2020 года — экологичности. Тут стоит говорить уже не о материалах, а о самом стиле. Приятную лесную атмосферу создадут
«Не стоит опасаться нарочитой простоты, такой стиль созвучен с картинами художников-примитивистов XX века и говорит, скорее об изысканном вкусе», — считают в OBI.
Композицию отлично дополнит
А для детской комнаты в ботаническом стиле можно использовать не цветы, а животных или птиц. Например
И, конечно, не стоит забывать о фотообоях. Яркий растительный принт или
Ретро
Современный ретро-стиль допускает компиляцию элементов из разных эпох. При этом он соответствует требованию времени — минимализму и функциональности. Поэтому не стоит удивляться, если встретите в интерьере
В OBI предложили дополнить картину
А дополнят ансамбль
«Не стоит забывать, что строгие геометрические формы — это классика. Главное, не выходить за границы логики и вкуса», — сказали дизайнеры.
При этом «ламповое» ретро с деревянными полами и самодельной мебелью стоит создавать все-таки с основы — с пола. Напольная ПВХ
Скандинавский минимализм
Сам стиль родился на стыке нордической функциональности и японской утонченности. Современные скандинавы — это уже не суровые северные воины, живущие в деревянных домах с украшением в виде мечей и топоров. Сейчас жителям Норвегии, Швеции и Дании куда ближе японская функциональность и минимализм. Впрочем, кое-какие отсылки к прошлому остались. Норманны по-прежнему предпочитают прочные и надежные вещи, поэтому часто используют материалы с текстурой камня, бетона, старого дерева. Так, в жилище экс-викингов могут лаконично вписаться межкомнатные двери под
Несмотря на любовь к минимализму, скандинавы — большие любители аксессуаров.
Дизайнеры посоветовали экспериментировать. Например,
Игривую и при этом функциональную нотку в интерьер добавят
«Однако не стоит забывать, что любой тренд — это только продолжение собственных идей. В доме только его хозяин может решать, что и где будет стоять и из каких материалов будет создан уютный интерьер. Обустраивая комфортное пространство для жизни важно сосредоточится на уюте и персональных ощущениях, а рекомендации дизайнеров использовать, как оправу для драгоценного камня — собственного вкуса», — заключили в OBI.
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