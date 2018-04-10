Иностранцы лечат зубы в Рязани

«В прошлом году самым популярным направлением медицинского туризма в Россию стала стоматология — 44% иностранцев, приехавших в нашу страну на лечение, выбрали именно эту услугу. Наибольшим успехом у иностранцев пользуются стоматологи из таких городов, как Воронеж, Владимир и Рязань», — пишет газета «Известия».

Опросу рязанских клиник показал, что действительно наблюдается тенденция роста туристических пациентов из Западной и Восточной Европы, США и Англии.

Пациенты, как правило, приезжают в Рязань по работе или в туристических целях, совмещая свою поездку с лечением. При этом они значительно экономят на стоимости услуг, но не экономят на качестве, так как в клиниках используют идентичные зарубежным материалы, инструменты и оборудование.

Как это происходит, рассказали в одной из стоматологических клиник Рязани, которую часто посещают пациенты из других стран.

«Пациенты приезжают в Рязань, чтобы осмотреть достопримечательности или навестить своих родственников. От знакомых они узнают о нашей клинике и записываются на консультацию. Потом возвращаются к нам снова уже для выполнения дорогостоящей работы. Например, поставить виниры, коронки или импланты», — отметила врач-терапевт сети клиник «Прайм-стоматология» Варвара Голикова.

Один из пациентов «Прайм-стоматологии» из Англии Вэдделл Джеймс пояснил: «В Англии стоматологические услуги в шесть-семь раз дороже. Моя жена родом из Рязани, поэтому мы всей семьей приезжаем лечить зубы сюда. Мы довольны качеством услуг и будем советовать клинику своим знакомым».

По данным экспертов РАНХиГС, сейчас в России цена на стоматологические услуги в долларовом исчислении до 80% ниже, чем на родине иностранных туристов, что позволяет им экономить на врачах.

В настоящее время доля пациентов из-за рубежа и Московского региона составляет около 5% от общего количества посетителей, это число постоянно растет. Поэтому рязанским клиникам взаимовыгодно объединяться со своими коллегами по стоматологическому рынку, чтобы запускать совместный проект по медицинскому туризму.

В рамках «Ассоциации Молодых предпринимателей» «Прайм-стоматология» уже запустила с коллегами по рынку совместный проект.

Кроме того, «Прайм-стоматология» постоянно обучает своих специалистов, в штате появились сотрудники со знанием английского языка, чтобы легко устанавливать контакт с англоговорящими пациентами. «Важно понимать, что несмотря на приток туристов в Рязанский регион, клиника по стоимости и услугам ориентирована в первую очередь на жителей региона», — подчеркнули представители клиники.