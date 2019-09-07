ХК Рязань. С чистого листа

В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».

В новом сезоне «горожане» обновились на 95%, обзавелись новым тренером, двукратным чемпионом мира и молодежкой.

Несмотря на кардинальные изменения, задачи у клуба старые.

Новый формат турнира

Десятый сезон ВХЛ пройдет в новом формате. С 2019 года число участников выросло до 34, поэтому команды разделили на две конференции по 17 команд и четыре дивизиона.

Состав пополнили тверское «Динамо», «Номад» из столицы Казахстана, «Ростов», «Хумо» из Ташкента и пекинский «ШоуГан». Вместо «Сарова» заявилось нижегородское «Торпедо-Горький». К слову, ни одна команда не опустилась в лигу из КХЛ.

Рязань попала в дивизион «B» и сыграет по два матча с командами из ЦФО, Поволжья, Питера, Ростова и (внезапно) Узбекистана и Китая.

Также на выезде «горожанам» предстоит сыграть с сибирскими и китайскими командами, а дома — уральскими.

Еще два дополнительных матча рязанцы проведут с командами «Барс» и «Торпедо-Горький».

Всего — 54 поединка. Директор ХК «Рязань» Виталий Злобин уже справедливо отметил, что «сэкономить — а именно этого мы ждали от деления на конференции — увы, не получится».

Новый тренер со старой фамилией

После «ледового побоища» в последнем матче плей-офф рязанскую команду покинул Павел Десятков.

Его сменил Александр Сырцов, который до этого еще не работал главным тренером на таком высоком уровне. Последние три сезона он провел в штабе воскресенского «Химика», с которым дважды выходил в плей-офф.

Кстати рязанские команды уже тренировали Сырцовы: в сезоне-2007/08 отец Александра Сырцова руководил ХК «Рязань», а в сезоне-1980/81 в рязанском «Станкостроителе» работал дядя.

«Назначение стало неожиданным, но долго я не раздумывал», — отметил Сырцов после назначения.

Его помощником стал Дмитрий Евстигнеев, с которым они вместе работали в штабе команды МХЛ «Мытищенские атланты».

Сырцов признается, что перед ним стоит задача создать структуру взаимодействия между профессиональной командой, молодежкой и детской спортивной школой, чтобы у юных хоккеистов была возможность стремиться в команду мастеров.

«Я пришел сюда не на пару месяцев, а, надеюсь, надолго», — заявил Сырцов на встрече с болельщиками.

Молодежка

С нового сезона у клуба вновь появится молодежная команда, теперь она носит название «МХК Рязань». Коллектив будет спонсироваться отдельно от основной команды, таким образом бюджет ХК «Рязань» остался на прежнем уровне.

Молодежка сыграет в НМХЛ, в которую вошло 17 команд от Карелии до Перми.

Коллектив также набирали по ходу межсезонья (практически за два месяца), отметим, что в состав вошли и рязанские хоккеисты.

Не смотря на это, главный тренер Алексей Храмцов заявил, что уже определился с составом, который начнет сезон.

В товарищеских матчах молодежка дважды победила (2:1 и 9:3) и однажды проиграла (3:6).

Команда будет играть в Рязани на основной арене, а не в Сасове, как это делала «Молния».

В этом году у ХК «Рязань» не будет поддержки от клубов КХЛ, так как клуб не заключал договоров о партнерстве.

Именно поэтому при дефиците игроков в основе, клуб намерен черпать резервы именно из молодежки.

Новый состав с двукратным чемпионом мира

Состав команды обновился на 95%. Вслед за Павлом Десятковым в «Молот-Прикамье» отправилось девять хоккеистов, из остальных никто на повышение не пошел.

Команда продлила соглашения с главным старожилом Владимиром Карповым, который стал капитаном «горожан», вратарем Сергеем Денисовым и молодым форвардом Сергеем Мельниковым.

Среди покупок особняком выглядит (даже на фоне всей ВХЛ) переход Николая Жердева.

Двукратный чемпион мира не играл около года, а до этого чаще попадал в новостные сводки из-за своей любви к вредным привычкам.

Рязанские болельщики уже в шутку придумали новую кричалку на старый манер: «Рязань. Жердев. Алкоголь.»

Хоккеист уже дал понять, что здесь планируется реанимировать свою карьеру в 34 года и задерживаться надолго в ВХЛ не собирается. Об этом и говорит относительно невысокая зарплата.

Из старых знакомых Рязань вернула местного воспитанника Павла Злобина (сына нового гендиректора) и Андрея Чванчикова, который в сезоне-2016/17 провел 42 матча и набрал 11 очков по системе гол плюс пас.

Полностью таблица переходов выглядит следующим образом:

1:15 в трех матчах межсезонья

Команда собиралась по ходу матчей в межсезонье, поэтому делать поспешные выводы по результатам не стоит. В июле «горожане» дважды уступили «Ижстали» на домашнем льду (2:3 и 1:2 ОТ). На кубке «Дизеля» рязанцев ждало настоящее фиаско: 1:15 в мачтах против хозяев, «Торпедо-Горького» и «Бурана».

В завершающем мачте турнира рязанцы в ответайме дожали Тамбов — 3:2.

В конце августа, когда костяк команды определился, «горожане» дважды обыграли дебютанта ВХЛ «Ростов» (3:1 и 2:1), Артем Кокшаров отметился в матчах тремя голами.

«Я не могу вам гарантировать, что в чемпионате мы будем забрасывать больше трех голов. Многое будет зависеть от того, сколько мы пропускаем. Давайте говорить откровенно: даже три шайбы ХК „Рязань“ будет забрасывать не в каждом матче.

В открытый хоккей наша команда точно играть не будет при наших реалиях, к сожалению. В межсезонье в тех матчах, что выиграли — надежно сыграли в обороне. Там где пытались сыграть в открытый хоккей — было 0:7», — так подытожил предсезонку главный тренер Александр Сырцов.

Задачи на сезон

Вряд ли состав «горожан» можно назвать сыгранным на 100%, именно поэтому в стартовых турах ВХЛ много ждать от коллектива не стоит. Стоит надеяться, что рязанцы будут набирать по ходу сезона.

Пока даже сам тренер не знает чего ждать от своей команды.

«Пока я не знаю возможностей своей команды по сравнению с ТОП-клубами, с которыми мы просто не играли. Это покажут только официальные встречи», — подчеркнул Сырцов.

А вот болельщики ждут только одного — побед свой любимой команды.

И они должны прийти и придут, ведь задачу выхода в плей-офф никто не снимал.