Грибы с глазами, черный кот, студенты — о чем рассказывают городские скульптуры

Они становятся народными любимцами, о них слагают легенды и обязательно с гордостью показывают туристам. Городские скульптуры не просто украшают парки и улицы, создают образ города. А еще с каждой фигурой нужно совершить ритуал, чтобы стать счастливым: погладить за нос, почесать за ухом, подержать за руку. Что именно необходимо трогать у каждой конкретной скульптуры видно издалека — этот участок всегда натерт прохожими до блеска.

«Котенок с улицы Лизюкова» в Воронеже, «Афоня» в Ярославле, «Барон Мюнгхаузен» в Калиниграде, — список известных скульптур можно продолжать, кажется, до бесконечности. А что в Рязани? RZN.info составил рейтинг городских скульптур.

«Грибы с глазами»

Обаятельная семейка грибов установлена в августе 2013 года в Нижнем городском саду у филармонии. Ее авторы — Полина и Василий Горбуновы. Скульптура высотой около 120 сантиметров выполнена из бронзы и иллюстрирует известную поговорку, давно ставшую символом Рязани. Как гласит история, Рязань была приграничным княжеством и местные жители ходили по лесу очень осторожно. А если видели сбитые шляпки грибов, то понимали, что по лесу прошли чужаки. Поэтому и говорилось, что «в Рязани грибы с глазами»

«Черный кот»

Около входа во Дворец Молодежи, где традиционно проводится всероссийский фестиваль танца «Черный кот», расположился его символ — изящный танцующий кот в круге. Изготовили его мастера дизайн-студии «Творюки». Скульптуру открыли 25 марта 2012 года к 25-летнему юбилею фестиваля, который тоже является своеобразным символом Рязани.

«Студенты»

В сквере около РГУ сидят на лавочке «Студенты» — Шурик и Лида из известного фильма Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика». Впрочем, всем, кто видит эту уткнувшуюся в конспект парочку, не нужно объяснять кто они.

«Цирковой пудель»

Еще в советские времена, одновременно с образованием в Рязани цирка, на бульваре напротив него была поставлена небольшая скульптура циркового пуделя, сидящего на шаре. Скульптура посвящена рязанской цирковой труппе. Своей труппы у цирка давно нет, да и сам цирк, похоже, возобновит работу очень нескоро. Видимо поэтому маленький пудель выглядит так сиротливо на потрескавшейся дорожке.

«Свинья-копилка»

Около Прио-Внештогрбанка на улице Есенина стоит бронзовая свинья-копилка с пятачком в виде пятикопеечной монеты. Скульптор — Василий Горбунов-младший. Бронзовая скульптура весом 600 кг была отлита во Владимире и поставлена в 2014 году в честь 25-летия банка. Поэтому год выпуска монеты на пятачке — 1989 — год образования банка. На боках свиньи написаны поговорки про деньги, а на передней части постамента — призыв-предложение потереть пятачок. Считается, что кроме счастья, как все остальные скульптуры, свинка может помочь с деньгами. Ходят легенды, что под копилкой располагается вход в хранилище банка, но так это или нет — секрет.

Скульптуры на Лыбедском бульваре

Споры о скульптурах, украшавших несколько десятилетий Лыбедский бульвар, периодически вспыхивают. Остались они после проходивших в 1991 и 1993 годах в Рязани симпозиумов «Скульптура в камне». Большинство из них установили на Лыбедском бульваре, меньшую часть — у Театра кукол. С началом реконструкции Лыбедского бульвара, скульптуры отреставрировали, оставив около новой гостиницы.

Помимо них там же появилась девочка с планшетом в руках, резвящиеся около фонтана медведи, а на камне около дорожки прохожих подстерегает готовая к прыжку пантера.

«Лоси»

Лоси, как символ Мещеры, популярный сюжет у рязанских скульпторов. Пара лесных великанов украшает один из входов в Центральный парк, еще двое — пьют воду из, увы, недействующего фонтана на бульваре около Цирка. Лоси есть и во дворах, но там они долго не живут. Молодежь, которой некуда девать силу, применяет ее для проверки прочности скульптур. И последние рано или поздно уступают напору, как например скульптура во дворе жилого комплекса «Юный», где красавец лось лишился рога не простояв и нескольких месяцев.

«Слоненок»

В советские времена скульптурами малых форм украшали дворы жилых домов. Кое-где в Рязани остались эти творения. Однако они почти разрушены и доживают свой век, постепенно зарастая травой и кустарником. Лучше всего сохранилась знаменитая фигура слоненка во дворе дома на Шлаковом. Стоящий на краю пустого засыпанного прошлогодними листьями бассейна слоненок, как и лоси около цирка, являют собой грустную картину, напоминающую об ушедшей эпохе.

«Скамья примирения»

В один ряд со скульптурными арт-объектами можно поставить скамью примирения, установленную в прошлом году в Соборном парке. Бронзовая скамья с деревянным сиденьем, с наклоненными к середине досками, популярна и встречается в разных городах. По идее, люди, севшие на эту лавочку, непроизвольно соскользнут друг к другу и окажутся рядом.

«Мужчина, читающий газету»

На третьем этаже ТЦ «Виктория Плаза» сидит, положив ногу на ногу, бронзовый мужчина и внимательно читает газету. Этот арт-объект, хоть и не уличный, но по сути своей близок к этому жанру. Эмоциональный сюжет, небольшие размеры, приближенность к зрителю — все способствует желанию присесть рядом и заглянуть в газету случайному знакомому.

Для кого-то скульптуры остаются ярким воспоминанием о визите в Рязань, для кого-то — это любимое место, к которому возвращаются снова и снова. Может быть традиция украшать город продолжится и дальше, а на улицах появятся новые иллюстрации того, что прославляет Рязань далеко за пределами области: косопузый рязанец и непобедимый десантник, уличный музыкант и студент радиотехнической академии.