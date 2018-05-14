Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов в шестой раз сыграл с Владимиром Путиным в матче звезд лиги

В четверг, 10 мая, в Сочи прошел Гала-матч в рамках седьмого фестиваля Ночной хоккейной лиги. Традиционно на лед дворца спорта «Большой» вышли президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, крупные бизнесмены, политики и знаменитые отечественные хоккеисты.

Первый Гала-матч прошел в 2012 году в Москве в день инаугурации президента, который после нее отправился из Кремля сразу на игру. Спустя шесть лет история повторилась. В этот раз на глазах у десятитысячной публики глава государства забросил пять шайб и отдал две результативные передачи, а команда «Легенд хоккея» одержала победу над «Сборной НХЛ» со счетом 12:7.

Один из немногих представителей лиги, который в шестой раз сыграл в гала-матче — руководитель рязанской НХЛ Олег Смирнов. «Это самый настоящий хоккейный праздник. Приятно и почетно находиться на площадке рядом с президентом и легендарными хоккеистами», — рассказал Смирнов.

В этот раз вместе с ним в составе сборной на лед вышли Владимир Потанин, Роман Ротенберг, Геннадий Тимченко, Андрей Воробьев. «Общих тренировок у команды не было и связи наигрывались прямо на льду», — отметил руководитель рязанской НХЛ.

После игры президент поблагодарил организаторов всех региональных турниров. «Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни. Это замечательный, отличный, по-настоящему весомый вклад в здоровье нации», — заявил Путин.

Поединок звезд стал финалом седьмого фестиваля Ночной хоккейной лиги, который на две недели собрал 158 лучших любительских команд со всей страны. Чемпионы рязанской НХЛ «Автоимпорт» сыграли дивизионе «Лиге Чемпионов», а «Шкода-Рязань» заняла пятое место в «Лиге Будущих Чемпионов».

Вместе с командами на соревнования отправилось более 60-ти болельщиков, чтобы поддержать хоккеистов с трибун. Рязанская область стала единственным регионом в стране, который представляли в Сочи на Фестивале сразу две хоккейные команды.

Регион в очередной раз стал лидером НХЛ по числу команд и участников в дивизионе «40+". В прошедшем сезоне в рязанской лиге сыграли 17 клубов и 362 хоккеиста, подтвердив звание «столицы любительского хоккея». Благодаря такому результату руководитель рязанской НХЛ Олег Смирнов получил приглашение сыграть в матче звезд лиги — такой чести удостоились далеко не все руководители региональных лиг.

Смирнов отметил, что лига не стоит на месте и продолжает расширяться. «Нам поступили заявки еще от четырех районов. Это значит, что еще больше мужчин будут привлекаться к спорту, а их дети и близкие пойдут на трибуны», — поделился мыслями Смирнов.