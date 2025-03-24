ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток

В год своего 25-летия строительная компания уделяет особое внимание социальным проектам. Помощь талантливым спортсменкам — одна из традиций «Зеленого сада».

Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс» известна далеко за пределами своего региона. В прошлом году она заняла третье место в ЦФО в своей возрастной категории. Также спортсменки вышли в суперфинал всероссийского «Кубка Феникса». И это несмотря на то, что команда совсем молодая — существует три года.

Наставник баскетболисток, тренер высшей категории Василий Васильчиков, рассказал, что основные тренировки проходят на базе рязанской школы № 75. В составе команды около 15 девушек 2011 года рождения и моложе. Основу составляют учащиеся школы № 75, но есть и те, кто приезжает из районов области.

Большинство подростков пришли в «Оникс» уже со спортивным опытом. Но это не означает, что для всех остальных вход закрыт. Если есть цель и стремление к высоким достижениям, ничто не может стать помехой. Даже рост.

«Критерий один: пришла, занимается, старается. Это ошибочное мнение, что рост является основой баскетбола. Голова, ум — да. Мне один тренер из Москвы так сказал: „Мне бы одну разыгрывающую умную и одну центровую, и я выиграю первенство России“. Первое, чему я учу свои девчонок, — думать», — рассказал о наборе в команду Василий Васильчиков.

По словам тренера, юные баскетболистки из «Оникса» выступают на одном уровне со спортсменками из Московской области. Поэтому ближайшие цели — стать первыми в ЦФО. За рязанскими спортсменками внимательно наблюдают тренеры из Москвы, чтобы в будущем пригласить самых перспективных в сборную страны. Такой шанс, говорит Василий Васильчиков, есть у 14-летней Риты Журавлевой и 13-летней Мирославы Федоряка. Последняя — капитан команды.

«Честно говоря, в баскетбол я пришла случайно. Мне сказали, что в нашей школе есть такая секция. Я решила, почему бы не пойти на баскетбол. Сейчас вместе со мной в команде занимается младшая сестра. Родители поддерживают нас обеих. Больше всего в баскетболе мне нравится командная игра, дружба и, конечно же, победы, кубки, медали. Я хочу стать лучшим игроком не только в Рязанской области, но и в стране», — поделилась Мирослава.

В минувшую субботу спортсменки из «Оникса» выиграли матч у девушек из Рязанского государственного университета. Борьба была сложной, соперницы-студентки старше школьниц на 5-7 лет, и это первая подобная победа.

На данный момент юные баскетболистки готовятся ко всероссийскому турниру, который пройдет в городе Собинка Владимирской области.

«Компания желает девочкам и их тренеру успешного выступления и победы», — добавили в «Зеленом саде».