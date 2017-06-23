Genesis armortech vn 5w-30 – первое российское масло для «Фольксваген»

«Лукойл» приступил к производству моторного масла с уникальными характеристиками для двигателей Volkswagen — genesis armortech vn 5w-30.

«Лукойл» начал в России промышленный выпуск нового моторного масла «Лукойл genesis armortech vn 5w-30» с официальным одобрением vw 504 00/507 00. Уже в июле первое отечественное масло с самой массовой современной спецификацией немецкого автопроизводителя появится на прилавках магазинов и АЗС.

Раньше на отечественном розничном рынке были представлены исключительно импортные масла

Заводы «Лукойла» первыми на территории России получили официальный допуск vw 504 00/507 00. Раньше на отечественном розничном рынке были представлены исключительно импортные масла с этим одобрением. Компании удалось не просто разработать продукт, соответствующий этим требованиям, но и превосходящий по рабочим характеристикам импортные аналоги. Подтверждение тому — результаты испытаний масла во время рекордного автопробега в 2016 году через весь Евразийский континент.

Напомним, что в июле прошлого года команда Challenge4 известного путешественника Райнера Цитлоу установила новый мировой рекорд в скорости автопробега. Дизельный внедорожник vw Touareg v6 tdi преодолел более 15000 км из Магадана в Лиссабон немногим более чем за шесть дней, сменив 11 часовых поясов! Использовалось при этом масло «Лукойл genesis», разработанное для двигателей vw (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda), оборудованных фильтрами сажевых частиц (dpf).

В течение пробега путешественники провели несколько отборов масла из двигателя. Результаты тестов в ведущей европейской лаборатории isp, специализирующейся на испытаниях горюче-смазочных материалов, показали, что масло отменно выдержало эти испытания.

«Лукойл» — самый молодой участник топ-10 мировых производителей масел

«Volkswagen предъявляет повышенные требования к маслам для таких двигателей, — рассказывает директор по науке компании смазочных материалов „Лукойла“ Андрей Стерхов. — Было действительно интересно испытать, как продукт себя поведет в жестких дорожных условиях эксплуатации. Анализ содержания металлов в отработанном масле после 10 000 км пробега продемонстрировал на 25% меньший износ деталей двигателя по сравнению с импортным аналогом, использовавшимся ранее. Щелочное число моторного масла сохранилось на уровне более 50% от первоначального значения, что подтвердило высокий уровень защиты двигателя».

«Лукойл» — самый молодой участник топ-10 мировых производителей масел. За последние несколько лет он сумел совершить значительный рывок в области создания современных продуктов, о чем свидетельствуют поставки масел «Лукойл» для конвейерной заливки на заводы таких гигантов, как Ford, Renault и Volkswagen.

Наличие одобрения vw 504 00/507 00 подтверждает увеличенный интервал замены двигателей

Российская высокотехнологичная продукция начала всерьез конкурировать с лучшими импортными образцами. Результаты независимого теста vw для «Genesis armortech vn 5w-30» — лучшее тому подтверждение.*

Наличие одобрения vw 504 00/507 00 подтверждает увеличенный интервал замены, как для бензиновых, так и дизельных двигателей, полную совместимость продукта с сажевыми фильтрами для дизельных моторов, меньший расход масла на угар, а также экономичность и низкий уровень выбросов в окружающую среду. Дизельные двигатели Volkswagen, оборудованные сажевыми фильтрами, безальтернативно требуют наличия этого одобрения.

*Данные независимого теста VW RNT Diesel Wear Test:

Тест на двигателе Volkswagen 1.91 TDI PD, 85 kW продолжительностью 650 ч., входит в программу испытаний по спецификации VW 504 00/ 507 00. Для оценки износа используется метод радиоизотопных индикаторов (radio nucleide technique) — перед тестом кулачок и толкатель облучаются радиоактивными частицами, что позволяет мониторить износ двигателя в режиме реального времени по содержанию продуктов износа в масле. Результат GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 — в 2,7 раза лучше лимита данного теста.