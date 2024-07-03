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EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстерьера и интерьера, что стало главным отличием от предыдущего поколения.

Модель получила значительные изменения в дизайне экстерьера и интерьера, что стало главным отличием от предыдущего поколения. За комфорт в салоне отвечают спортивные сидения с интегрированными подголовниками — водительское кресло оборудовано 6 электрорегулировками и памятью положений, четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. Для переднего пассажира доступно сиденье с четырьмя электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. На всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка для мобильных устройств, мощностью 50 Вт.

В новом LX установлен сдвоенный экран мультимедиа (два экрана диагональю 12.3″ каждый, разрешением 1920×720) изогнутой формы и толщиной 15 мм, а за удобство вождения отвечает новый фирменный мультируль с технологией «нажатия и касания» — специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия. Дополнительный комфорт обеспечивает премиальная музыкальная аудиосистема SONY с 9 динамиками (версия Premium) и 8 динамиков (версия Prestige).

Экстерьер автомобиля был обновлен важными дизайнерскими решениями. За спортивный характер и стиль отвечают обновленная решетка радиатора, новый задний бампер, обновленная форма воздуховодов и новый дизайн колесных дисков 19″. На все комплектации с двигателем 1.6T (150 л.с.) устанавливается роботизированная коробка передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа, которая обеспечивает уверенный разгон до 100 км\ч за 10,3 секунд (передний привод). Интеллектуальный полный привод обеспечивается муфтой Borg Warner и предоставляет выбор из шести режимов движения.

На автомобиль EXEED LX распространяется гарантия 7 лет или 200 тыс. км пробега, что является фирменным отличием бренда на рынке. Новый EXEED LX доступен в трех комплектациях: Premium, Prestige AWD и Premium AWD и в пяти цветах окраски кузова.

Стоимость автомобиля в комплектации Premium, с передним приводом составляет 3 570 000 рублей.

В нее включено все самое необходимое: турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, передний привод, адаптивный круиз контроль (ACC), пакет безопасности ADAS, полный зимний пакет, и панорамная крыша, 19-ти дюймовые диски. Полноприводный автомобиль в комплекции Prestige с двигателем 1.6 стоит 3 770 000 рублей, а в комплектации Premium 3 990 000 рублей.

Оценить автомобиль и пройти тест-драйв можно у официального дилера EXEED Центр на Солнечной по адресу Рязань, ул. Солнечная, д. 5. Либо на сайте https://rzn-exeed.ru/cars/lx-fl/ Подробности по телефону +7 (4912)771-771