Единственные в мире. Авиационная группа высшего пилотажа «Беркуты» отметила четвертьвековой юбилей

Рязанцы хорошо помнят выступление пилотажной группы «Беркуты». Два года подряд во время международных соревнований «Авиадартс» группа выполняла показательные полеты над аэродромом Дягилево и полигоном Дубровичи.

«Беркуты» — уникальная эскадрилья, единственная в России и в мире пилотажная группа, выступающая на боевых вертолетах. Такая исключительность имеет под собой основание: групповой пилотаж на вертолетах намного сложнее по сравнению с самолетным. Здесь нет бешеных скоростей и огромных перегрузок. Но крыло вертолета — вращающийся винт, поэтому, летая плотным строем, нельзя допустить даже легкого случайного касания лопастей — это приведет к разрушению винтов и падению вертолетов.

Именно поэтому полет на столь близком расстоянии друг от друга является для вертолетчиков наиболее сложным и опасным. Лишь единицы способны его выполнять. И то, что делают «Беркуты», не может повторить больше никто в мире. Расстояние между винтами у них не превышает десяти метров при том, что диаметр винта — более 17 метров.

11 апреля 2017 года «Беркуты» отмечают четверть века своего существования. 25 лет назад состоялось их первое публичное выступление в столице пилотажных групп — подмосковной Кубинке — на воздушном празднике, посвященном Дню Космонавтики. И этот день считается днем рождения группы.

За четверть века чуть больше двадцати человек удостоилось чести стать «беркутом». Это лучшие лётчики России, специально отобранные и прошедшие подготовку для выполнения полетов в плотном строю. Их налет достигает нескольких тысяч часов. Но «Беркуты» не «чистые» пилотажники, их выступления не являются основной целью существования группы. Все летчики — действующие офицеры и инструкторы, выполняющие боевые задания и обучающие новых летчиков.

Когда группа, сверкая винтами, единым монолитом проходит почти над головами — этот полет вызывает восхищение у тысяч поклонников авиации. Юные зрители смотрят на них, замерев от восхищения, мужчины — с нескрываемым уважением. «Невероятного уровня мастерство, гордость нашей армии, восхитительный пилотаж», — отзываются о них зрители. Чтобы так летать, нужно быть летчиком по призванию. Далеко не каждый вертолётчик может стать участником пилотажной группы. Даже первоклассные летчики, не всегда могут попасть в эту группу.

«Летать в пилотажной группе „Беркуты“ — высшее мастерство, которого может достичь летчик в армейской авиации. Это полеты за гранью, чтобы выполнять пилотаж на таких интервалах и дистанциях, машина должна быть как продолжение тебя самого», — говорят летчики.

А главное нужна психологическая подготовка. Ведь когда со всех сторон буквально на расстоянии десяти метров от тебя молотят лопастями мощные огромные винты — это страшно! Требуется точное соблюдение заданных параметров и намного выше ответственность, которая ложится на летчика. Выполнять в таких условиях фигуры пилотажа крайне трудно.

«Когда фигуры выполняются в группе, сложность увеличивается в несколько раз. И нужно быть готовым ко всяким неожиданностям, иметь изумительную реакцию, потому что приходится принимать решения за доли секунды», — рассказывают пилоты.

C момента основания и до 2012 года группа выступала на вертолетах Ми-24, в 2012 году пересела на новые и более мощные Ми-28Н. И сейчас четверка либо шестерка «Ночных охотников» в небе, идущая винтом к винту — визитная карточка группы. А еще их отличают шлемы с фирменной раскраской: черное звездное небо, плавно переходящее в голубые тона, на фоне которых парит беркут, а по нижней кромке стелется российский триколор.

«Беркуты» — неизменные участники всех крупных авиационных мероприятий в России, в том числе Парадов Победы над Красной площадью в Москве. И сейчас группа проходит тренировки в подмосковном Алабино, чтобы 9 мая открыть воздушный парад над столицей.

Фото: Ирина Теущакова, Павел Ванка, Алексей Луканцов