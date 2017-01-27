«Другие правила». Что принципиально нового предложит Tele2 в этом году

Оператор Tele2 поменял стратегию работы на рынке мобильной связи. Название новой коммуникационной платформы — «Другие правила». Ее разрабатывали около полугода и 25 января представили в Москве, пригласив более ста журналистов со всей страны.

«Пока мы росли до федерального уровня, мир вокруг нас изменился», — честно объяснил причины изменений гендиректор Сергей Эмдин.

Честность, к слову, — это один из краеугольных камней корпоративной философии Tele2. В новой стратегии «честно» составляет триаду с «просто» и «выгодно». По словам руководителей компании, соответствовать этим характеристикам будут все ее предстоящие шаги и новые предложения для клиентов.

Tele2 знает о своих клиентах очень много

Часть нововведений представил заместитель Эмдина Андрей Патока. Первое — перевод мегабайтов, минут и SMS, остающихся у пользователей пакетных тарифов к концу месяца, на следующий. Опция автоматически начала работать с 26 января. Она бесплатна, и лишиться остатка теперь можно только одним способом — вовремя не заплатить абонентскую плату за новый месяц.

Необходимость такого изменения представители оператора объясняют желанием быть ближе к абонентам. Как сообщила директор по маркетингу Инны Походня, Tele2 знает о своих клиентах очень много и использует это знание, чтобы составить максимально выгодные предложения для каждой группы пользователей. Каковы эти группы, она не сообщила, но подчеркнула: следующий уровень — индивидуальные предложения для каждого человека.

Уже сейчас запускают новые проекты

Об этом оператор планирует рассказать отдельно, а уже сейчас запускает новые проекты, которые разработаны по «другим правилам».

Стремясь избавиться от репутации «самого дешевого оператора» и «жесткого дискаунтера», Tele2 планирует выстроить «экосистему» непрерывного партнерства с абонентами. Проще говоря — предоставлять не только услуги связи. К примеру, компания подружилась c сервисом заказа такси Gett (столичные абоненты начали получать в этом сервисе скидки уже с 25 января, в скором времени возможность будет предоставлена клиентам в остальных регионах) и начала выпускать банковские карты. Последним Патока уделил особое внимание и даже продемонстрировал свой свежеотпечатанный экземпляр.

Пока оператор договорился с одним банком, но надеется в ближайшие месяцы заключить соглашения еще с несколькими, в том числе работающими в Рязани (в будущем, как заверили руководители, Tele2 планирует сотрудничать не только с федеральными, но и с местными структурами). Держатели карты будут получать обратно десятую часть расходов на связь Tele2 при оплате их с карты, а также пользоваться другими привилегиями от оператора и выбранного банка. Все партнеры компании будут разделять ее принципы, заверил Эмдин. Честность — в их числе.

Оператор запустит собственный финансовый супермаркет

Патока заявил, что телеком-рынку банковские услуги весьма близки. Учитывая востребованность тех и других, оператор запустит собственный финансовый супермаркет. Там можно будет, среди прочего, даже оформить онлайн-покупку в кредит.

Также оператор запустил программу «Твой+". Tele2 будет начислять своим клиентам средства за привлечение новых абонентов. Сумма бонуса каждому участнику программы составит 30% от двухмесячных расходов привлеченных абонентов. Не виртуальными баллами, а натурально, рублями, которые можно вывести на банковский счет.

Кроме того, компания обновила сайт — теперь он стал проще и эмоциональнее, сменила слоган с «Честно — дешевле» на «Другие правила», скорректировала фирменный стиль… «У эволюции нет конца», — заметил Патока. Но линейку тарифов пока менять не собираются — улучшать их будут опциями. Цены, само собой останутся низкими.

Большое внимание по-прежнему будут уделять службе поддержки

Все новые предложения топ-менеджмент пообещал представлять клиентам в простой, понятной форме — и, конечно, без «звездочек» в текстах и звезд в роликах. Отсутствием и тех, и других в компании заметно гордятся. Тем не менее, на презентации немало времени было уделено раскрытию информации о миссии, видении, ценностях, той же «ДНК Tele2». Например, Эмдин рассказал, что оператор мечтает быть и предпочтительным, и любимым: «Те, кто не хочет переплачивать, должны выбирать нас умом и любить сердцем».

Компания стремится избавиться от восприятия «все, как у других, только дешевле» и стать для россиян «оператором для умных» — то есть тех, кто умеет распоряжаться деньгами. При этом в Tele2 не отказываются от статуса «альтернативного оператора», надеясь и дальше формировать с основными конкурентами не «большую четвертку» а формулу 3+1.

Большое внимание по-прежнему будут уделять службе поддержки, сотрудников которой, рассказал Эмдин, учат воспринимать и разделять эмоции звонящих. К слову, еще один желанный титул для фирмы — лучший работодатель.

Квинтэссенцию новой стратегии озвучила Походня, рассказав, что «Tele2 — оператор, который поддерживает твой стиль жизни. Выгодно. Без лишних усилий. Всегда».

Фото Tele2