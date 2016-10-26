«Дом вдали от дома». Как открывали главный рязанский долгострой

«Я переехал в Рязань в середине девяностых, и мне кажется, что гостиница на Первомайском проспекте была всегда».

Губернатор Олег Ковалев уточняет — здание то строили, то не строили больше 20 лет. «И наконец построили», мог бы сказать известный герой советской мультипликации, окажись он в областном центре 19 октября.

Да, гостиница все-таки готова. В статусе конгресс-отеля она стала 28-м объектом в сети A MAKS Hotels&Resorts . Управляющий гостиничной сетью Сергей Пацай назвал рязанский «АМАКС» значимым объектом и для компании, и для города. Эти слова своим присутствием на открытии подтвердили Олег Ковалев и, более того, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Московский чиновник после экскурсии по гостинице назвал ее «замечательной», а губернатор в продолжение темы непростой судьбы здания признался: «Я даже немного шокирован тем, как собственники выкручивались из той ситуации, в которую они попали. Где-то внутри у меня было некое неверие, что им удастся реализовать этот проект, поскольку здание было построено давным-давно, по старым нормам, и было необходимо привести его к нормам современным. И должен сказать, что сегодня я приятно удивлен: все-таки им удалось».

Ковалев и Сафонов стали первыми почетными пусть не постояльцами, но посетителями «АМАКС Конгресс-отеля»

Ковалев и Сафонов стали первыми почетными пусть не постояльцами, но посетителями « АМАКС Конгресс-отеля » . Чуть позже в отеле собрали рязанский бизнес-бомонд. Гостей встречали акробаты на ходулях, девушки с корзинами яблок, мимы, шаржист. Предприниматели делились новостями, присматривались к интерьеру бывшего долгостроя, возможно, подумывали о будущих деловых связях с отелем, удобно расположившимся вблизи железнодорожных вокзалов.

Когда несколько десятков приглашенных собрались, их коротко, но емко поприветствовал Сергей Пацай. Он рассказал, что в рязанскую гостиницу вложили весь 15-летний опыт сети и здесь точно воплотится ее девиз — «Дом вдали от дома». Жаловаться на трудное «осовременивание» устаревшего здания он не стал, высказавшись лаконично: «Мы рады за Рязань, за себя, за этот вклад в город. Он дался большими трудами». «Я вижу, как много пришлось сделать дополнительной работы, связанной с переделками, нюансами, которые необходимы в гостиницах такого уровня», — немного конкретизировал перед этим заслуженный строитель Ковалев.

После ролика о всей сети гостям показали номера конгресс-отеля. Они несколькими группами прошли едва не по всем этажам, но больше всего впечатлились апартаментами с панорамными окнами и роскошным видом на город. Всего в «АМАКСе» 224 номера нескольких категорий с отличной звукоизоляцией и светонепроницаемыми шторами. Также он располагает Бизнес-центром, двумя конференц-залами, фитнес-центром, вместительным рестораном « Есенин » , теплым подземным паркингом.

Одна из главных особенностей рязанской гостиницы — специально оборудованные номера для инвалидов

Одна из главных особенностей рязанской гостиницы — специально оборудованные номера для инвалидов. Их важность после личного осмотра подчеркнул Сафонов. Отдельно он отметил, что эти номера не дороже обычных.

Перед тем как сесть за столы в «Есенине», гости вышли на вечерний октябрьский воздух для участия в небольшой, но важной церемонии. На благоустраиваемой площади перед зданием заложили капсулу времени с письмом для будущего поколения рязанцев. Извлекут ее в 2030 году. Послание закладывали под взрывы фейерверка отражавшегося в окнах отеля.

Почти четвертьвековая одиссея «гостиницы на Первомайке» завершилась, но жизнь «АМАКС Конгресс-отеля» только начинается. «Теперь задача — чтобы гостиница раскрутилась и начала активно принимать гостей, в том числе и туристов, — подчеркнул Ковалев. — Мы сейчас посмотрим, какие дать преференции, чтобы оператор на начальном этапе не только тратил деньги, но и смог как можно быстрее начать окупать свои вложения. Это очень важно».