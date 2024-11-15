Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинга «Автодилер года — 2024»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-платформой «Авито Авто» в октябре 2024 года подвели итоги профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2024». Этот аналитический проект является одним из наиболее авторитетных в сфере автобизнеса и ориентирован на бренды и группы компаний, которые показывают лучшие результаты. Дилерская сеть EXEED победила в номинации «Лучшая дилерская сеть в премиальном сегменте» по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2024». На сегодняшний день дилерская сеть EXEED насчитывает более 110 шоурумов в более чем 60 городах России. Один из них расположен в Рязани, по адресу ул. Солнечная дом 5.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-платформой «Авито Авто» в октябре 2024 года подвели итоги профессионального рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2024». Этот аналитический проект является одним из наиболее авторитетных в сфере автобизнеса и ориентирован на бренды и группы компаний, которые показывают лучшие результаты.

Дилерская сеть EXEED победила в номинации «Лучшая дилерская сеть в премиальном сегменте» по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2024»

На сегодняшний день дилерская сеть EXEED насчитывает более 110 шоурумов в более чем 60 городах России. Один из них расположен в Рязани, по адресу ул. Солнечная дом 5

Дилерская сеть EXEED названа лучшей в премиальном сегменте по версии рейтинга «Автодилер года — 2024». В ходе исследования был поведен опрос по уровню удовлетворенности обслуживанием у официального дилера, в котором учитывались два основных показателя — удовлетворенность обслуживанием на сервисе дилера и доверие сервису дилера. По результатам опроса сформировался индекс доверия потребителей, по которому выстроился рейтинг автомобильных брендов, среди которых EXEED и занял первое место.

На сегодняшний день дилерская сеть EXEED насчитывает более 110 дилерских центров в более чем 60 городах России. В Рязани EXEED Центр Автоимпорт расположен на улице Солнечной. В центре пространства EXEED всегда находится клиент, а в дизайне интерьера и экстерьера используются высококачественные отделочные материалы, что подчеркивает премиальный уровень бренда. Дизайн экстерьера имеет отличительную узнаваемую особенность — фасад с живой, динамической подсветкой.

Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED: в зоне ожидания посетитель может расслабиться в мягких и удобных креслах, в зоне кафе неформальную обстановку подчеркивает барная стойка, а детская зона оборудована с максимальным комфортом для детей разного возраста. Отдельного внимания заслуживает зона выдачи, которая за счет мобильной конструкции позволяет прочувствовать всю уникальность и особенность процесса покупки премиального автомобиля.

Сотрудники EXEED сосредоточены на создании уникального потребительского опыта, который создается за счет многих факторов. Это высокий уровень сервисного обслуживания, который способен не только продемонстрировать высокие премиальные стандарты бренда, но и позволяет настоящим и будущим клиентам прочувствовать максимальный уровень внимания к себе.