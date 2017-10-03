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10:23, 3 октября 2017 1 161

День поселка «Снегири» 2017

День поселка «Снегири» 2017

В минувшие выходные в «Снегирях» прошел традиционный праздник День поселка. На этот раз у жителей был действительно особенный повод собраться: администрация поселка презентовала Дом детского творчества.

Мероприятие стартовало с приветственной речи Натальи Федюковой, директора управляющей компании «Снегири», которая вкратце рассказала о регламенте работы детского центра. Дети могут приходить в Дом детского творчества в любое время, чтобы поиграть в настольный теннис и шахматы, порисовать или просто весело провести время дружной компанией. После анкетирования всех жителей поселка сформируется список наиболее востребованных детских кружков и секций, на основе которого будет составлено расписание занятий и подобран преподавательский состав.

Название Дома детского творчества жители поселка выбирали сообща: в феврале проходил конкурс среди всех желающих. Из более 100 предложенных вариантов общим голосованием было выбрано название «Радуга». Три семьи, победители конкурса, получили заслуженные призы — наборы для творчества.

Название Дома детского творчества жители поселка выбирали сообща

Прозвучали фанфары, красная лента сдалась под натиском ножниц, и вот детский центр уже заполнен. Восторгу детей, да и некоторых взрослых, не было предела. Яркий снаружи, Дом детского творчества оказался не менее красочным внутри. Под музыкальное сопровождение гостей мероприятия встретил фокусник, а экспресс-курс каллиграфии завораживал взгляды. Главными действующими лицами, конечно, стали сами дети: именно они заранее подготовили творческие номера и получили заслуженную порцию оваций.

Познакомившись с Домом детского творчества, жители поселка переместились на спортивные площадки, благо этот объект находится буквально в двух шагах. Дети начали спортивную часть мероприятия с зарядки, а продолжили чаем со сладостями. Лучно-арбалетный тир, квадро-канат, мега-дженга, игры с аниматорами — скучать было решительно некогда. По традиции, праздник завершился футбольным матчем, в котором взрослые любители футбола пытались угнаться за более молодым поколением, как итог — боевая ничья.

Дарить подарки не менее приятно, чем их получать. Несколько лет назад администрация поселка презентовала жителям озеро. Позже появились спортивные площадки, которые пользуются особой популярностью в любое время года. Очередной подарок — Дом детского творчества — даст детям дополнительную возможность учиться, развиваться, да и просто проводить время вместе даже в ненастную погоду.

Более подробную информацию о загородном поселке «Снегири» можно узнать на сайте или по телефону +7 (4912) 98-29-30.


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