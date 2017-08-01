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11:42, 1 августа 2017 1 046
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День города на «Пятерочку»

День города на «Пятерочку»

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязань с каждым годом отмечает День города все более масштабно и красочно. Праздник привлекает не только жителей города, но россиян из самых разных уголков страны. Примечательно, что в конце сентября посетить наш город и узнать его историю, традиции, познакомиться с культурой, стремятся и иностранные гости: из Европы, Соединенных Штатов Америки, Китая. В число компаний, которые помогают сделать День города настоящим праздником, входит и торговая сеть «Пятерочка», давно знакомая рязанцам.

В нынешнем году сотрудники компании встречали гостей на собственной площадке в Центральном парке культуры и отдыха, присоединившись к празднику «Рязанское подворье». Компания выбрала место у входа со стороны улицы Пушкина, так что в предложенных развлечениях смогли принять участие практически все, кто пришел на фестиваль.

Сотрудники компании встречали гостей на собственной площадке в ЦПКиО

Пожалуй, главную роль здесь сыграла «стена поздравлений», где каждый желающий мог оставить свое напутствие городу и пожелать все, что угодно, от чистого сердца. В основном рязанцы желали своей малой родине процветания. Также были пожелания радости и счастья, чистоты, хороших дорог и «так держать». Многие просто признавались в любви к Рязани. Попали на стену поздравления из Касимова и даже из Владивостока!

Оставил свое пожелание и глава городской администрации Олег Булеков, посетивший площадку «Пятерочки» одним из первых. «Мира, любви и процветания», — написал мэр, добавив размашистую подпись. Также он понаблюдал за мастер-классом по карвингу — «резьбе по овощам». В течение целого дня все желающие под руководством профессионального шеф-повара могли попрактиковаться в резьбе на тыкве, кабачках, моркови, огурцах, редисе и даже цветной капусте. У кого-то причудливые узоры получились с первого раза, а кому-то пришлось сменить не один овощ, прежде чем вырезанная картинка обрела смысл.

Главную роль сыграла «стена поздравлений», где оставил пожелание Олег Булеков

Немало зрителей собрал и лучший рязанский фокусник Олег Мельников. Его выступление на площадке «Пятерочки» заинтересовало и детей, и взрослых, которые не только отвечали на его вопросы, но и участвовали в захватывающих трюках.

Предложенная программа оказалась настолько удачной, что привлекала и других участников. Например, на площадке «Пятерочки» неожиданно выступил проходивший мимо ансамбль ударников Рязанского радиозавода «Синкопа».

Поздравить Рязань можно было не только письменно, но и устно: компания организовала «открытый микрофон». Им пользовались в основном дети, получавшие в награду сладкие призы из ассортимента «Пятерочки». Среди выступивших была и советник главы администрации Ирина Полозова, накануне получившая медаль Чумаковой. Она не только поздравила «древний, но такой молодой город» с днем рождения, но и поблагодарила «Пятерочку» за помощь в проведении торжества и в целом за долгое плодотворное сотрудничество. Полозова подчеркнула, что рязанцы любят магазины сети за свежую качественную продукцию, одни из самых низких цен и особенно за большой ассортимент товаров местного производства.

Начальник отдела операций Нечерноземного дивизиона торговой сети Игорь Пыльцин признался, что «Пятерочка» просто не могла не принять участи в праздновании Дня города. «Мы очень активно развиваемся в Рязанской области и предлагаем покупателям качественные и недорогие продукты. Мы стремимся к тому, чтобы на наших полках было как можно больше продукции рязанских производителей», — добавил он.

Согласно планам компании, до конца года в Рязани должны появиться еще около десяти универсамов «Пятерочка».


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Автор: Антон Насонов

© RZN.info

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