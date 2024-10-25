Что приготовить? Спросите Шефмаркет!

«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца назад. Компания решила рассказать рязанцам о себе и познакомиться с ними поближе.

«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца назад. Компания решила рассказать рязанцам о себе и познакомиться с ними поближе.

«Шефмаркет» основали в 2012 году. Компания доставляет покупателям продукты и рецепты блюд. С «Шефмаркет» у вас остается больше времени на хобби, творчество, семью и все-все, что вам нравится.

Как работает сервис

Каждую неделю меню на сайте и в приложении обновляется — 60 новых блюд от крутых шеф-поваров. Есть 5 категорий меню:

Оригинальное — рецепты блюд из разных уголков мира.

Семейное — блюда без острых специй для ежедневного рациона для взрослых и детей.

20 минут — блюда, на приготовление которых нужно минимум времени.

Баланс — меню правильного питания (диетические, постные, веганские блюда).

Праздничное — 15 блюд для особых случаев.

В заказ можно добавить от 3 до 9 понравившихся блюд на 2 или 4 персоны. В выбранную дату рязанцам бесплатно доставят коробку с расфасованными продуктами и пошаговыми фоторецептами. Вы будете готовить сами и удивлять близких ужинами и обедами ресторанного уровня.

Как оформить заказ

Все максимально просто:

Смотрите актуальное меню. Выбираете то, от чего замирает сердечко, и добавляете в корзину. Оформляете доставку.

Можно подписаться на регулярную доставку и получить скидку 10%. А еще у «Шефмаркета» есть кэшбек с каждого заказа.

За что «Шефмаркет» любят клиенты

Множество вариантов блюд. Вы точно сможете выбрать что-то по вкусу, чтобы ваше питание было разнообразным и сбалансированным.

Интересный процесс. Готовить по рецептам не скучно, у «Шефмаркета» нет банальных блюд. К тому же к готовке наверняка захотят присоединиться другие члены семьи.

Свежие продукты высочайшего качества. Компания закупает все напрямую у производителей, тщательно проверяя на собственном сертифицированном пищевом производстве.

Экономия. Вам привезут ровно столько продуктов, сколько требуется по рецепту. Вы ничего не выкинете.

Простота готовки. Сами маринуем и режем мясо, чистим рыбу, готовим уникальные и невероятно ароматные соусы, нарезаем тыкву, морковь и другие овощи. Ваша задача — готовить и наслаждаться как процессом, так и результатом.

Забота о природе. Компания забирает использованные коробки и термопакеты, стерилизует их, отправляет на вторичное использование или в переработку. А еще при оформлении заказа можно спасти дерево — отказаться от бумажных рецептов (на сайте и в приложении есть электронные).

С чего начать

Если сомневаетесь, подходит ли вам такой формат, закажите Пробный сет со скидкой 50%. В него входят 3 ужина на двоих (всего 6 порций):

Тальятелле с тигровыми креветками.

Говядина со сливочно-грибной начинкой и трюфельными крутонами.

Курица с овощами стир-фрай на жасминовом рисе.

Попробуйте и убедитесь сами, что с Шефмаркет просто и вкусно!

«Наша миссия — производить здоровую и вкусную еду и поддерживать высокий уровень сервиса, которого достойны наши клиенты. А еще мы смотрим в будущее и осознаем нашу ответственность за нынешнее и будущие поколения. Поэтому мы выполняем свою работу с заботой о планете и экологии. Десятки тысяч семей выбирают нас, и мы дорожим их доверием!» — заключили представили компании.