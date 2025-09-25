Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни

Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда национальной кухни, которые обязательно стоит попробовать в Рязани.

Гастрономический туризм с каждым годом становится все более популярным и доступным. Некоторые россияне едут за вкусовыми ощущениями в экзотические страны, но при этом не знают традиционных блюд русской кухни. Из-за этого летом 2025 года министерство промышленности и торговли утвердило состав рабочей группы по вопросам популяризации русской кухни. По данным РБК, в топ блюд войдет более двухсот рецептов, в том числе и рязанские.

Курник

Автор канала «Хроники русской кухни» Дмитрий Журавлев, который вошел в состав рабочей группы минпромторга по популяризации национальной кухни сообщал, что курник — традиционный русский пирог, упоминаемый в источниках с 16 века. Как написал кулинарный блогер, народные говоры свидетельствуют о разнообразии начинки: свадебный пирог заправляли говядиной, уткой, грибами, а в некоторых регионах — гусятиной или даже мясом коня. Название, вероятно, связано с словом «кура» или глаголом «курити», связанного с дымом, что подтверждается упоминаниями о пирогах, выпекаемых «под дымок».

В Рязанской области пирог традиционно выпекают из куриного филе, овощей, чаще моркови, и грибов. Начинка внутри пирога прослаивается тонкими блинами.

В старину блюдо подавали на свадьбы и большие праздники.

Грибная калья

Как писал Вильям Похлебкин в своей книге рецептов «Национальные кухни наших народов», калья — популярное в 16-17 веках жидкое рыбное блюдо, схожее с ухой, но с добавлением соленых огурцов, рассола, лимонов или лимонного сока.

Но именно в Рязани калья была не рыбной, а грибной. Рязанские леса и сейчас радуют жителей урожаем грибов, как было и во времена Руси. Рязанцы традиционно ели грибную калью в пост или зимой — смесь грибов в супе можно использовать высушенные или замороженные.

Двойная уха по-рязански

И уха в Рязани тоже была особенной — двойной. Суп получил свое название из-за использования в рецепте двух видов рыбы — крупной и мелкой. Такое блюдо получается более наваристым и сытным. Крупная рыба служит основным ингредиентом ухи, а мелкая используется для приготовления бульона, а затем удаляется из блюда. Знатоки рекомендуют брать судака как основную рыбу, а ершей или карасей — для бульона. Рязанские рыбаки утверждают, что именно в Рязани возник рецепт двойной ухи.

Некоторые считают, что одним из обязательных компонентов ухи должна быть водка, без которой суп превращается в обычный рыбный бульон. Решение о добавлении спиртного остается на усмотрение повара, однако опытные кулинары советуют добавлять около десяти граммов водки на литр воды. При этом многие известные шеф-повара не подтверждают, что водка улучшает вкус ухи.

Калинник

В последние годы десерт стал настоящим гастрономическим брендом Рязанской области. Его можно попробовать во многих ресторанах города и области. Пирог направляют в качестве подарка от региона за границу.

Калинник — десерт из села Новое Березово Сасовского района. Его готовят из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрывают глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Сейчас предлагается еще три вида сладкой начинки на выбор: облепиха, черная смородина и малина.

Пастила из свеклы и яблок

Да, такая пастила действительно существует — и это не эксперимент современных шефов, а старинный рецепт рязанских дворов. Свеклу и яблоки тушили вместе, протирали, добавляли мед или сахар, раскатывали тонким слоем и сушили в русской печи.

Цвет — насыщенный бордовый, вкус — сладкий с землистым оттенком. Пастила богата железом, витаминами, долго хранится.

Каравайцы

Название блюда «каравайцы» сегодня точно установить сложно. В словаре Даля встречается выражение «каравайцы рязанские», где этот термин обозначает пшеничные блины. Однако в других словарях слово «каравайцы» почти не упоминается, что связано с локальной природой блюда. Несмотря на отсутствие широкой документальной фиксации, каравайцы живы в народной памяти и традициях, особенно в Рязанской области, где секреты их приготовления бережно передаются из поколения в поколение. На это наглядно указывает агрофестиваль «Рязанский караваец».

У каждого района Рязанской области свои варианты каравайцев: в Сараевском и Сасовском районах блины пекли особенно тонко и ажурно, в Пронском — только с одной стороны, а в Скопинском — воздушными и дырчатыми.

Драчена

Сергей Есенин в стихотворении «В хате» писал:

«Пахнет рыхлыми драченами; У порога в дежке квас, Над печурками точеными Тараканы лезут в паз».

Так как родом Есенин из Рязанской области, можно считать драчены блюдом, которое обязательно стоит попробовать в Рязани. Хотя в книге рецептов «Национальные кухни наших народов» относят блюдо к белорусской традиционной кухне.

Драчена — это мучное блюдо. Особенность драчен — приготовление из уторного, слегка закисшего теста на основе ржаной муки, которое заменяет дрожжи. При недостатке кислоты добавляют квас или молочную сыворотку. Затем тесто разводят цельным молоком и добавляют ячменную, гречневую или пшеничную муку.

Готовую драчену смазывают маслом или салом и складывают стопкой. Подают с маслом, сметаной или медом в зависимости от теста.

О других блюдах рязанской кухни можно узнать в материалах РЗН. инфо здесь и здесь.