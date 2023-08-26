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Шеф-повара на «Рязанском завтраке» презентовали 11 блюд из местных продуктов
В субботу, 26 августа, на Лыбедском бульваре шеф-повара региональной кухни в рамках гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство» представили 11 блюд.

В субботу, 26 августа, на Лыбедском бульваре шеф-повара региональной кухни в рамках гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство» представили 11 блюд. На дегустации также присутствовали замглавы города, исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов и зампред регионального правительства Артем Никитин.

В рамках проекта «Рязанский завтрак» гости отведали необычные блюда известных поваров и услышали историю создания кулинарных изделий. Ведущие шефы местных ресторанов собрали, доработали рецепты Рязанской области и превратили их в кулинарные шедевры. Блюда поделили на четыре группы подачи: холодные и горячие закуски, основное и десерт.

В первой представили нежнейшие паштеты из мещерских грибов на хрусте со злаками от Дмитрия Гапоненко и на хрустящем ремесленном хлебе с молодой свеклой с конопляными семечками, запеченной в русской печи от Елены Кудряшовой, сочную свекольную плетеницу с кисло-сладкой вишней, базиликом, мороженым из козьего сыра от Ирины Даниловой, взбитую морковь, запеченную в печи, с горчичным маслом и семечками от Елены Кудряшовой. А также тающий во рту риет из утки на гречневом хрустящем хлебе с грушей и горчичным соусом от Александра Лазукова.

«Рязань — это большие традиции. Их важно помнить и чтить. Я рад, что появляются новые традиции. Одна из таких — гастрофестиваль. Кухня рязанского края объединяет поваров, подталкивает на новые рецепты. Надеемся, что фестиваль будет проходить каждый год и радовать все больше и больше людей», — отметил и. о. мэра Виталий Артемов.

Во второй группе подали горячие закуски от шеф-поваров ресторана «Бѣлый» и Гастропаба «Есть», кундюмы с воздушным белоснежным соусом и кулебяку с начинкой из судака и капусты со сливочным соусом.

«Это же русский стол, он должен быть богатым, с огромным количеством подач. Такого закусочного стола нет ни у кого во всем мире. А первых и вторых блюд просто не сосчитать», — отметила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

В третьей группе шеф-повар рассказал об основных блюдах. Так, Дмитрий Кириллин представил суп из белых грибов с домашней лапшой и брусникой, придающей кислинку, и сочную вырезку из конины с картофельным пирогом и боровиками. В четвертой подаче были десерты: в меру сладкий крем на можжевельнике с соусом из сосновой шишки и ароматный черемуховый чай с грушевым вареньем. Накормили гостей шеф-повара ресторанов, отелей и кафе «Старый мельник», «Старый город», «Сова» и «Окская жемчужина», «Есть», «Бълый», «Боровница», «Буфетъ» и «Reazione Di Maillard».