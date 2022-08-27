Рязанцев угостили шацкими «чичами» и другими блюдами на «Рязанском завтраке»

Шеф-повара региональной кухни «Рязанское гостеприимство» представили 15 блюд. На дегустацию собрались шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России», представители власти и средства массовой информации.

В Рязани в субботу, 27 августа, на Лыбедском бульваре прошел «Рязанский завтрак». Шеф-повара региональной кухни «Рязанское гостеприимство» представили 15 блюд. На дегустацию собрались шеф-повара проекта «Гастрономическая карта России», представители власти и средства массовой информации.

Блюда поделили на три группы подачи: каши, основные и десерты. В первой — представили нежнейшую перловую кашу с белыми грибами и крошкой из бородинского хлеба под сливочным соусом от Максима Титова, а также каши из печи — овсяная на томленом молоке, пшенная со сладкой пареной тыквой и полба с тушеной говядиной, больше похожую на гречку с мясом, от Елены Кудряшовой.

«Каши — это очень важно. К сожалению, они уходят из нашей культуры. Поэтому рязанские шеф-повара придумывают современные версии блюд, чтобы заинтересовать гостей своих отелей и ресторанов», — отметила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Во второй группе шеф-повара рассказали об основных блюдах. Так, Елена Кудряшова представила пшенник в виде маленьких сырников с густым клюквенным киселем и душистый чай из семи трав. Александр Лазуков угостил рязанцев кабачковыми оладьями с раковыми шейками и подкопченной рязанской сметаной, которые придают сочности и оставляют рыбное послевкусие. Дмитрий Гапоненко представил сырники с зеленью и икрой щуки, которая придает блюду солености.

«Нам интересно добавлять новые ингредиенты в привычные блюда. Поэтому мы общаемся с бабушками из деревень Рязанской области, которые охотно делятся своими рецептами, а мы уже дорабатываем их», — поделилась шеф-повар Елена Кудряшова.

В третьей подаче были десерты: в меру сладкое варенье из Мещерской шишки и мед рязанского разнотравья, печеное яблоко с пряничным сырником и мармеладом из черноплодки и шацкие «чичи» с клюквенным киселем, черемуховые блины с томлеными яблоками, каравайцы с вареньем из тыквы и меда, нежная запеканка с кисло-сладким смородиновым соусом и таящие во рту сырники с облепиховой сгущенкой и брусничным взваром.

«Рязань всегда была богата людьми, которые развивают область, готовят, показывают и рассказывают о городе, изучают историю, а потом воспроизводят старинные рецепты рязанской кухни. Надо гордиться своим городом, потому что здесь живут уникальные люди», — отметил зампред правительства Артем Никитин.

В презентации приняли участие шеф-повара и руководители ресторанов, отелей, гостиниц и кафе «Есть», «Пламя и Вино», «Старый город», «Боровница», «Сова», «Буфетъ» и «Графин».