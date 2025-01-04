Что подорожает в 2025 году в Рязанской области

Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в шок, мы постараемся перечислить все, что подорожает в Рязанской области в 2025 году.

Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в шок, мы постараемся перечислить все, что подорожает в Рязанской области в 2025 году.

Квартплата

Минимальный взнос на капитальный ремонт в многоквартирных увеличится с 11,65 до 12,33 рублей за 1 кв.м.

Тариф на вывоз мусора с 1 июля увеличится на 14 рублей. Ежемесячный платеж с одного человека за услуги регионального оператора «Эко-Пронск» составит для многоквартирных домов 133,33 рубля, для частных — 135,09.

Стоимость водоотведения повысится на 2 рубля 25 копеек и составит 37,32 руб./куб.м. Повысится и цена одного кубометра холодной воды. Тариф увеличится на три рубля 79 копеек до 31,37 руб./куб.м.

Общественный транспорт

Проезд в муниципальном транспорте с 1 января 2025 года будет стоить по безналичному расчету по безналичному расчету 31 рубль, по наличному — 33 рубля.

Стоимость месячного проездного увеличится с 1600 рублей до 1800. При использовании единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) с тарифным планом «Электронный кошелек» в течение 60 минут после оплаты первой поездки на вторую будет действовать скидка 50%. Цена проезда в маршрутках увеличится с 36 до 40 рублей.

Повышение коснется и тарифов на пригородные электрички. Цена за одну десятикилометровую зону увеличится до 30 рублей. Стоимость билета от Рязани до Рыбного (или обратно) составит 60 рублей, до Ряжска — 360, до Сасова — 540, до Шилова — 330, до Касимова (с пересадкой в Шилове) — 600.

Автомобили: бензин, техосмотр, эвакуация

Увеличение трат коснется не только пассажиров общественного транспорта, но и владельцев автомобилей.

Экономисты прогнозируют подорожание бензина. Его цена вырастет на 20% из-за решения «Транснефти» поднять тариф после повышения налогов для компании.

Плата за техосмотр легковых автомобилей увеличится с 1 022 до 1 098 рублей, автобусов (до пяти тонн) с 1 749 до 1 879 рублей, мотоциклов с 359 до 386 рублей. Эвакуация автомобилей в новом году тоже будет обходиться дороже.

Тариф для эвакуатора без крано-манипуляторной установки для машин меньше 3,5 тонн увеличится на 125 рублей до 2 288, с крано-манипуляторной установкой — на 219 рублей до 3 992.

Кроме того, повысится тариф на хранение задержанных машин с 46,80 рублей до 49,50.

Штрафы за нарушения ПДД

В 10 раз увеличится штраф за проезд под знаком, запрещающим движение грузовиков. В 2024 году за данное нарушение платили 500 рублей. С 1 января нового года штраф увеличится до 5000 рублей. За повторное нарушение — 10 тысяч рублей.

Штрафы увеличатся также:

за управление транспортом в состоянии опьянения — до 45 тысяч рублей;

за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение — до 45 тысяч рублей;

за превышение скорости более чем на 80 км/ч — до 7,5 тысяч рублей;

за выезд на встречную полосу — до 7,5 тысяч рублей;

за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — до 750 рублей;

за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика — до 1,5 тысяч рублей;

за движение по полосе для маршрутных транспортных средств — до 2250 рублей;

за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей.

Алкоголь

С 1 января желающим приобрести алкогольные напитки придется тратить больше денег.

Цены вырастут на 15-20% на водку, бренди, коньяк, вина, пиво, шампанское, ликеры и мартини из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен.

Пиво подорожает в среднем на 10%. Об увеличении цен на продукцию заявили три компании: «AB InBev Efes», «Medovarus», «Госселайн Логистикс».

Акциза на шампанское увеличится на шесть рублей, а минимальная отпускная цена за литр составит 125 рублей. Цена за 0,5 литра водки составит 349 рублей, коньяка — 651 рубль, бренди — 472 рубля. Стоимость отечественных виски, рома и джина увеличится на 30-40 рублей.

Детские сады и школьное питание

Подорожает также и плата за услуги детских садов. С 1 января сумма увеличится на 111 рублей и составит 2 569 рублей.

Рост цен в районах Рязанской области:

В Александро-Невском, Ермишинском, Захаровском, Кадомском, Клепиковском, Милославском, Кораблинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Чучуковском, Шацком, Кораблинском, Путятинском, Пителинском районах оплату увеличат до 1 728 рублей — жители будут платить на 74 рубля больше;

В Сасовском, Ряжском, Шиловском, Спасском, Рыбновском, Пронском районах и в Скопине планируется увеличить плату до 2 126 рублей. Разница в 92 рубля; - В Рязанском муниципальном районе плату увеличат до 2 458 рублей. В 2025 году плата вырастет на 106 рублей;

В Касимовском районе цены на детсад вырастут до 2 046 рублей — на 139 рублей.

В школах с 1 января вырастет стоимость альтернативного питания, то есть блюд, которые дети могут выбирать самостоятельно. Цена завтрака увеличится с 67,5 до 74,5 руб., альтернативного обеда — с 82,5 до 90,5 руб., платного полдника — с 38,53 до 40,26 руб.

Кофе

Бодрящий напиток может подорожать на 25%. Причина повышения цены заключается в плохом урожае в Бразилии и Вьетнаме. Кофе в России не производится, поэтому страна зависит от импорта.

Мобильный интернет

Мобильный интернет подорожает из-за перехода на отечественное оборудование. Чтобы покрыть затраты на создание устойчивой сети и установку 50 тысяч станций в год, операторы будут повышать стоимость тарифов.

Колбасные изделия

С февраля 2025 года колбасные изделия подорожают на 10%. Увеличение цены на продукцию связано с дефицитом сырья.

Книги

Покупка книг — теперь удовольствие для богатых. Цены на печатные книги вырастут на 7-10%. Причина роста заключается в удорожании полиграфических услуг на 20%, логистики и повышения маркетплейсами комиссий на 4-7%.