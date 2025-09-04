Рязань
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
Вчера 15:54
506
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
975
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 997
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
5 928
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям гаджетов без Rustore и Max
С момента вступления в силу правил предустановки приложений 1 сентября 2025 года россияне не подали ни одной жалобы в Роспотребнадзор. Ведомство готово помочь при возникновении проблем. Роспотребнадзор советует перед покупкой уточнять у продавца, какие магазины и сервисы будут поддерживаться, просить документы и сохранять чеки, упаковку и инструкции. При нарушении правил сначала письменно обратиться к продавцу или представителю производителя с описанием дефекта и требованиями; при отказе — обращаться в территориальный Роспотребнадзор или в суд. С сентября на всех продаваемых в России смартфонах должны быть предустановлены RuStore и национальный мессенджер Max.

С момента вступления в силу новых правил предустановки приложений на смартфоны и планшеты 1 сентября 2025 года россияне не подали ни одной жалобы в Роспотребнадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, добавляя, что в случае возникновения проблем специалисты готовы оказать всестороннюю помощь.

Роспотребнадзор также предоставил рекомендации для покупателей гаджетов. Перед покупкой эксперты советуют уточнить у продавца, какие магазины приложений и сервисы будут поддерживаться, а также запросить документальную информацию. Важно сохранить все документы, включая чек, товарный чек, упаковку и инструкции, чтобы при необходимости оформить претензию.

Если потребитель столкнется с нарушением новых правил, ему следует сначала письменно изложить свою претензию продавцу или официальному представителю производителя, указав описание дефекта и требования. В случае отказа продавца можно обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора или подать иск в суд.

Согласно распоряжению правительства, с сентября на всех смартфонах, продаваемых в России, должны быть предустановлены магазин приложений RuStore и национальный мессенджер Max.