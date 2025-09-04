Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям гаджетов без Rustore и Max

С момента вступления в силу правил предустановки приложений 1 сентября 2025 года россияне не подали ни одной жалобы в Роспотребнадзор. Ведомство готово помочь при возникновении проблем. Роспотребнадзор советует перед покупкой уточнять у продавца, какие магазины и сервисы будут поддерживаться, просить документы и сохранять чеки, упаковку и инструкции. При нарушении правил сначала письменно обратиться к продавцу или представителю производителя с описанием дефекта и требованиями; при отказе — обращаться в территориальный Роспотребнадзор или в суд. С сентября на всех продаваемых в России смартфонах должны быть предустановлены RuStore и национальный мессенджер Max.

Роспотребнадзор также предоставил рекомендации для покупателей гаджетов. Перед покупкой эксперты советуют уточнить у продавца, какие магазины приложений и сервисы будут поддерживаться, а также запросить документальную информацию. Важно сохранить все документы, включая чек, товарный чек, упаковку и инструкции, чтобы при необходимости оформить претензию.

Если потребитель столкнется с нарушением новых правил, ему следует сначала письменно изложить свою претензию продавцу или официальному представителю производителя, указав описание дефекта и требования. В случае отказа продавца можно обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора или подать иск в суд.

Согласно распоряжению правительства, с сентября на всех смартфонах, продаваемых в России, должны быть предустановлены магазин приложений RuStore и национальный мессенджер Max.