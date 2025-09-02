В России начали продавать iPhone без RuStore только под расписку
С 1 сентября действует закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать установку и обновление RuStore и Max. Об этом пишет «Газета. ру». В ответ магазины стали предлагать iPhone без предустановленных российских приложений, но при этом требуют от покупателя подписать документ, в котором указано: «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore». Покупателя просят расписаться, подтверждая, что он уведомлен и согласен с указанным недостатком.
С 1 сентября действует закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов обеспечивать установку и обновление RuStore и Max. Об этом пишет «Газета. ру».
В ответ магазины стали предлагать iPhone без предустановленных российских приложений, но при этом требуют от покупателя подписать документ, в котором указано: «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore».
Покупателя просят расписаться, подтверждая, что он уведомлен и согласен с указанным недостатком.