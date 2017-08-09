Автосалон «Корея Кар» представил обновленный «Киа Рио»

В субботу, 5 августа в автосалоне «Корея Кар», входящем в ГК «Автоимпорт», происходила презентация обновленного автомобиля Kia Rio. Несмотря на удаленность автосалона от центра города, на мероприятии собралось много гостей — парковка перед автосалоном была полностью занята автомобилями, а в шоу-руме было весело и шумно. Автосалон подготовил интересную программу, и скучать не пришлось никому: атмосфера праздника была легкой и радостной.

Главным героем дня, конечно же, стал нарядный ярко-красный автомобиль, стоявший на постаменте. Неподдельный интерес к нему был виден по тому вниманию, с которым люди осматривали каждую деталь, каждую особенность: заглядывали под капот, изучая двигатель, удивлялись объему багажника, рассчитанного на 500 литров багажа, внимательно изучали особенности внешнего вида и новый стильный интерьер. Там было на что посмотреть: иной стала компоновка рулевого колеса, видоизменился дизайн магнитолы, климатического блока.

Автосалон подготовил для гостей интересную программу

Красиво и необычно смотрится новая ярко-красная подсветка приборов, создающая динамичную спортивную атмосферу в салоне. Кроме того, в интерьере стало больше декоративных элементов из алюминия. Просторный салон оставляет достаточно места как для ног, так и сверху, а задний диван рассчитан на то, чтоб там с комфортом разместилось три человека.

«Внутренняя концепция автомобиля принципиально поменялась, — отметил руководитель отдела продаж автосалона „Корея Кар“ Илья Коптев. — Используется улучшенный материал отделки, дающий более приятные тактильные ощущения. Появились новые опции: Apple Carрlay, Android play. Теперь любители новых поколений смартфонов могут через Bluetooth переносить информацию со своих телефонов в мультимедийную систему автомобиля».

Новый Kia Rio — не рестайлинг

На презентации отмечалось, что новый Kia Rio — не рестайлинг. Это смена поколений, повышение класса автомобиля. Новая система курсовой устойчивости в сочетании с электроусилителем руля и полностью обновленной подвеской обеспечивают повышенную безопасность автомобиля, предотвращают уход его в занос, обеспечивают комфорт при движении.

«В предыдущей версии автомобиля пассажиры ощущали некоторый дискомфорт при движении на высоких скоростях. Сейчас это учли и подвеску модернизировали, — подчеркнул Илья Коптев. — Машина стала мягче при движении и более управляема. В итоге имеем плавное перестроение, минимум кренов — максимум отдачи от автомобиля. В этом можно убедиться на тест-драйве».

Машина стала мягче при движении и более управляема

Кроме этого, в автомобиле обновлено освещение. Теперь новый Kia Rio может похвастаться роскошной галогеновой оптикой. Кроме того, производитель установил проекционные противотуманные фары, которые обеспечивают отличное освещение дороги при движении в тумане. А многие гости презентации отметили красивый вытянутый дизайн задних огней машины, которые соединяются между собой узким стоп-сигналом под крышкой капота. Такое решение смотрится стильно и неожиданно.

После торжественной презентации автомобиля каждый нашел занятие по своему вкусу: кто-то увлеченно наблюдал за девушкой, делавшей красивые композиции из фруктов и ягод, кто-то не мог оторваться от ловких рук фокусника. Дети тоже не скучали на взрослом мероприятии: харизматичный пират устраивал для них веселые игры, а фокусник удивлял настоящими чудесами. Никого не оставила равнодушным лотерея с большим количеством призов. А для некоторых гостей выигрыш оказался настолько неожиданным, что люди не могли скрыть свое изумление, выходя за подарком.

Автомобиль адаптирован под Россию

«Презентация новой Kia Rio для нас — праздник. Мы очень гордимся обновленным автомобилем, потому что это концепция, которая меняет мировоззрение людей, показывая, какими могут быть современные автомобили. — добавил Илья Коптев. — Машина адаптирована под Россию. И сейчас, проводя тест-драйв мы демонстрируем машину в максимально неприятных условиях, показывая, как она с ними справляется. Люди видят прогресс и отмечают, что уровень машины выше, чем ожидалось. Мы этим гордимся и надеемся, что Kia Rio не потеряет свой статус и свою востребованность».