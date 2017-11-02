60 лет без остановок. Рязанский поставщик атомного флота отметил юбилей

В 2017 году юбилей отметила рязанская компания, стратегически важная для всей страны. 27 октября в Музыкальном театре сотрудники ОАО «Теплоприбор» холдинга «Инвест» принимали поздравления с 60-летием предприятия.

Завод, основанный по решению ЦК КПСС, выпускал оборудование в том числе для атомных подводных лодок, включая крейсер «Рязань», и сегодня продолжает работать с оборонной отраслью в рамках государственного заказа. Предприятию удалось пережить кризисы 1980-90-х годов и успешно адаптироваться к современным реалиям: наладить экспорт продукции в 30 стран мира, организовать выпуск гражданской продукции, сохранить научный потенциал и привлечь молодежь.

В поздравительных речах одним из главных достижений завода называли то, что за 60 лет производство не остановилось ни разу. Об этом говорила, в частности, председатель совета директоров ОАО «Теплоприбор» и ФПК «Инвест», депутат городской думы Галина Трушина. Поздравления в адрес предприятия прозвучали от президент холдинга «Инвест» Игоря Коськина, генерального директора АО «Точинвест», депутата Рязанской областной думы Александра Жукаева, а также представителей власти. Они вручили региональные, муниципальные и корпоративные награды лучшим работникам.

«Ваш завод — одно из передовых предприятий Рязанской области, которое выпускает сложную контрольно-измерительную аппаратуру и обеспечивает высококлассной продукцией вооруженные силы, предприятия различных отраслей нашего хозяйства. Ваш завод обладает уникальными технологиями и высокой культурой производства. Вам есть чем гордиться», — заявил и.о. министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области Игорь Кучин.

И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов отметил, что «Теплоприбор» качественно и бесперебойно снабжает сложной аппаратурой десятки энергетических, нефтегазовых, химических предприятий в России и за рубежом. «Пусть эта юбилейная дата станет еще одним шагом на пути открытия новых горизонтов, повышения благосостояния, увеличения прибыли, реализации задуманных планов и проектов», — добавил он. «60 лет — это, конечно, не возраст для предприятия, только рассвет», — подтвердила депутат областной думы Татьяна Гусева.

«Я совсем недавно был на отраслевом пленуме профсоюзов, который был посвящен Дню машиностроителя. Были подробно изложены показатели крупнейших предприятий, и я с гордостью услышал, что на сегодняшний день ОАО „Теплоприбор“ на 25-30 процентов (я не оговорился) опережает своих коллег по отрасли в регионе» — рассказал Александр Жукаев. По его мнению, достичь такого уровня заводу помогло присоединение к «Инвесту» в 1995 году. «Очень приятно, что „Теплоприбор“ вошел в состав нашего холдинга. С тех пор начались определенные перемены», — добавила Галина Трушина.

Все ораторы подчеркнули, что одна из главных составляющих успеха предприятия — профессиональный и опытный коллектив. На церемонии награждения генеральный директор ОАО «Теплоприбор» Дмитрий Круглов отметил десятерых сотрудников, чьей стаж приближается к возрасту самого завода. Максимальный — у токаря механического производства Виктора Тимохина: он отработал на предприятии уже 54 года. Наряду со званием «Ветеран завода» были вручены награды «Заслуженный работник завода» и «Будущее завода».

На праздник пригласили работников и партнеров предприятия. Перед этим им организовали экскурсию по цехам. Руководство ОАО «Теплоприбор» показало не только действующее производство, но и перспективные площадки, где в ближайшее время появится дополнительное оборудование.

Экскурсантами стали представители большинства ведущих кораблестроительных компаний России из разных регионов: Военно-морской академии, Адмиралтейских верфей, конструкторского бюро имени Африкантова, Центра судоремонта «Звездочка», «Севмаша», «Авроры», конструкторского бюро «Рубин», Российского морского регистра судоходства, Дальневосточного завода «Звезда», ЦМКБ «Алмаз». Также «Теплоприбор» посетил ведущий советник управления обеспечения гособоронзаказа Минобороны Виталий Воробьев. Позже он передал Дмитрию Круглову поздравительный адрес главы департамента Андрея Вернигоры.

«Устойчивая и надежная работа энергетических установок кораблей ВМФ невозможна без сигнализаторов уровня, преобразователей давления, расходомеров и различных реле; не обходятся без ваших приборов и береговые базы флота. Это ваш весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, — говорится в документе. — У нас всегда есть полная уверенность в том, что выпускаемые вами изделия будут высокого качества и пользоваться устойчивым спросом на рынке. Спасибо вам за вклад в военное кораблестроение».

Дмитрий Круглов заверил, что ОАО «Теплоприбор» приложит все усилия, чтобы сохранить лидерство в этой сфере, но добавил: планируется активно развивать и гражданскую линейку. В частности, ведутся переговоры с Карачаровским лифтовым заводом. «Я думаю, что на следующем юбилее через пять лет все увидят совершенно новое, современное, технологичное предприятие с новыми видами деятельности», — заметила Галина Трушина. А президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин добавил: «За эти словами действительно есть грандиозные планы, а если они есть, значит они обязательно сбудутся».