20 лет с приставкой «авто-». Как один из крупнейших холдингов страны отметил юбилей в Рязани

Рязанская группа компаний «Автоимпорт» отметила 20-летие. Площадками торжеств 23 сентября стали традиционно ДС «Олимпийский» и филармония, где собралось около тысячи человек — сотрудники, партнеры и друзья.

История бизнеса, который сегодня уверенно входит в топ-30 крупнейших холдингов отрасли в стране , начиналась в1991 году, когда Олег Смирнов занялся импортом автомобилей и запасных частей. Годом начала работы под брендом «Автоимпорт» в компании считают 1997 год , именно тогда был принят первый заказ на автозапчасти из-за рубежа.

Сейчас группа компаний занимает больше половины регионального рынка, объединяя 12 дилерских центров, единственную в городе автомобильную ярмарку, мощный сервисный центр, сеть магазинов запчастей, лучшую автошколу области, а также прокат, автоломбард, круглосуточный сервис эвакуации… «Сегодня нет ни одной задачи в автомобильном бизнесе, с которой мы не справились бы», — без лишней скромности говорит президент ГК.

Кстати, у дилерского направления холдинга в этом году тоже юбилей: 10 лет, за которые реализовано 95 тысяч машин. Первым брендом в обойме «Автоимпорта» стал Volkswagen, затем подтянулись другие. Причем если сначала ГК подавала заявки и побеждала в тендерах производителей, то, к примеру, Hyundai сам обратился к рязанским бизнесменам с предложением сотрудничества.

«Мы не буксовали ни один год, и, уверен, так будет и дальше», — заявил Олег Смирнов в снятом к празднику ролике о холдинге. «Секрет успеха прост: страсть к своему делу, трудолюбие и честность. Главное — работать на совесть, держать слово, помнить, что репутация — это главная валюта», — сказал он же со сцены.

Еще одним слагаемым успеха один из отцов-основателей назвал хорошую физическую форму сотрудников. Рязанская компания — едва ли не единственная автомобильная в ЦФО, регулярно проводящая внутренние Спартакиады по 15 видам спорта. Неудивительно, что награждение призеров очередного десятимесячного сезона стало одним из центральных событий юбилейного вечера. Впервые золото завоевала команда администрации холдинга. Она прервала гегемонию сборной подразделений, занимающихся машинами с пробегом, которая на этот раз довольствовалась серебром.

Капитан сборной Максим Максимкин заверил, что в следующем сезоне она постарается вернуть лидерство. По его словам, сотрудники «Автоимпорта» занимаются спортом не по указке руководства, а действительно по зову сердца. «Приходя в компанию в 2001 году, я был неплохим футболистом. Когда появилась НХЛ, научился — уже в довольно взрослом возрасте — кататься на коньках, и теперь я уже вице-капитан „Шкоды-Рязань“. А в прошлом сезоне в программу Спартакиады добавили шахматы и шашки и мне пришлось за месяц изучить эти дисциплины и объяснить их остальным», — поделился Максимкин своей историей с журналистами.

К слову, об НХЛ. Всероссийские любительские соревнования организовали в 2011 году по инициативе Владимира Путина, и с первых дней Рязанская область присоединилась к новому движению. «Автоимпорт» стал генеральным партнером лиги в регионе, а Олег Смирнов — главой представительства.

Эффективный бизнесмен, он быстро добился результата и здесь: уже четыре года рязанская НХЛ становится лучшей по организации и держит лидерство по популярности, объединяя больше 500 человек . На празднике в филармонии Смирнову передали памятную медаль Федерации хоккея России и диплом за вклад в развитие игры за подписями президента ФХР Владислава Третьяка и председателя правления Аркадия Ротенберга.

Но НХЛ — не единственный социальный проект холдинга. Он организует и спонсирует и другие спортивные соревнования, помогает школам, больницам, ветеранским организациям, участвует в организации городских и областных праздников, а в этом году подарил Рязани на 922-летие оснащенную «скорую» Mercedes . В субботу об «Автоимпорте» как образце социально ответственного бизнеса говорили все поднимавшиеся на сцену представители власти.

«Ваша история неразрывно связана с историей развития Рязанской области, которая в этом году также отмечает юбилей — 80-летие», — подчеркнул зампред регионального правительства Олег Булеков. «Вы на слуху у всех рязанцев, ваше главное отличие — вы умеете работать с людьми», — подчеркнул и.о. мэра Сергей Карабасов.

Также поздравить «Автоимпорт» пришли замминистра спорта области Павел Гамзин, президент рязанской федерации хоккея Андрей Глазунов, заместитель управляющего региональным отделением Сбербанка Александр Решетняк. Последний подарил автобизнесменам торт с надписью «20 лет дружбы», Булеков — панно на тему истории России. Кроме того, основатели холдинга вручили заслуженным работникам и получили сами почетные знаки «За вклад в развитие ГК „Автоимпорт“».

Кроме торжественной части, для сотрудников устроили концерт легенды российского шансона Михаила Шуфутинского и выступление комика Дмитрия Грачева в образе Владимира Путина. Затем торжества переместились в ледовый дворец.

Там хоккеисты «Автоимпорт» скрестили клюшки со своими давними друзьями по НХЛ — командой «Смоленские бриллианты». Гости — одни из победителей сочинского фестиваля 2016 года — не стали делать подарок именинникам и выиграли 3:0. Те взяли небольшой реванш в серии буллитов — 2:0 благодаря удачным попыткам Игоря Власова и Сергея Баранова.

Сам холдинг в свой праздник не мог не сделать подарок рязанским любителям хоккея. Среди зрителей матча разыграли десяток призов, в том числе три больших телевизора. Главный лот вручал капитан «Смоленских бриллиантов» Максим Шкадов. Им стала серебряная клюшка с бриллиантом и автографом Третьяка.

В юбилейное оформление вечера внесли дополнительный смысл, обыграв «возраст» как новую версию — «Автоимпорт 2.0». Что конкретно имеется в виду, не пояснялось, но Олег Смирнов несколько раз подчеркивал, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит развитие. В том числе и продвижение в рейтинге автокомпаний России.

Фото: Антон Насонов, Дмитрий Барыкин, Дмитрий Вороширин