Счастье доступно. Рязанский застройщик рассказал о плюсах проекта «Смайлино»

Рязанский застройщик рассказал о плюсах проекта комплексной малоэтажной застройки «Смайлино»:

1. Качественная инфраструктура. Проект «Смайлино» будет построен по концепции комплексной застройки в Рязани. Все слагаемые инфраструктуры, необходимые для комфортной жизни, находятся непосредственно на территории комплексов. Это детские сады, школы, поликлиники, магазины, спортивные сооружения, паркинги, отделения банков и другие социальные, коммерческие и образовательные объекты;

2. Выгодная цена. За счет больших масштабов строительства, застройщик, занимающийся комплексным освоением территории, имеет возможность делать потенциальным покупателям более выгодные предложения, чем у конкурентов;

3. Сокращение времени и расходов на проезд. Только на поездки с ребенком в детский сад или школу и обратно у родителей ежедневно может уходить около часа. За год это оборачивается потерей нескольких суток. Если добавить время на регулярные поездки в магазины, банки, поликлиники и спортивные учреждения, получится, что несколько недель в году жители, проводят «в дороге». В «Смайлино» необходимые объекты находятся на территории жилого комплекса, потери времени сведены к минимуму;

4. Отсутствие дефицита мест в детских учреждениях. Наличие государственной школы или детского сада недалеко от границ построенного ЖК в ближайшем населенном пункте, не гарантирует того, что в них будут свободные места для детей новоселов. В проекте «Смайлино» с комплексным освоением территории и собственными объектами социальной инфраструктуры, этой проблемы не существует. Застройщик тщательно рассчитал необходимое количество мест и планирует размеры учебных и дошкольных заведений, исходя из количества жителей;

В малоэтажном комплексе «Смайлино» инвесторов привлекает небольшое количество квартир на достаточно большой территории

5. Повышенный жизненный комфорт. Большинство жители региона просто устали от тесноты, скученности, пробок во дворах и на выезде из них. В малоэтажном комплексе «Смайлино» инвесторов привлекает небольшое количество квартир на достаточно большой территории;

6. Более высокий уровень безопасности проживания. ЖК «Смайлино», будет обеспечен системами видеонаблюдения на всей территории и пропускной системой на въезде. Жители нашего комплекса могут спокойно отпускать детей гулять во дворе. В многоэтажных проектах эконом- и комфорткласса придомовая территория очень мала для прогулок, отдыха и размещения детских и спортивных площадок и не всегда огорожена, а пропускная система и видеонаблюдение встречаются еще реже;

7. Более экологичные, чем многоэтажные ЖК, благодаря низкой плотности застройки. Близость Карцевского леса и наличие множества небольших водоемов обеспечивает чистый воздух.

Сейчас застройщик активно ведет строительство и потенциальных инвесторов

Сейчас застройщик активно ведет строительство и потенциальных инвесторов. Есть возможность приобрести квартиру с отделкой от 28 000 рублей за квадратный метр, отметили в организации. Это, пожалуй, самая привлекательная цена на рынке в Рязани, и она доступна на начальном этапе строительства.

Условия и сроки рассрочки зависят от первоначального взноса. При первоначальном взносе 30% от цены договора позволяет заключить договор и получить рассрочку на весь период строительства.

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