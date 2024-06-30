Погода в Рязани
Сейчас
20:14
+19°
- Ночью
- +18°
- Днем
- +31°
- Ветер
- 4 м/c
- Влажность
- 88%
- Восход
- 03:51
- Заход
- 20:58
- Давление
- 758 мм
- Видимость
- 10 км
чтв, 04
птн, 05
сбт, 06
вск, 07
пнд, 08
втр, 09
срд, 10
Температура днем и ночью
31° 18°
30° 17°
25° 16°
27° 14°
28° 15°
29° 18°
31° 20°
Ветер, м/c
7
7
7
4
3
3
4
Влажность, %
58
59
69
40
43
50
42
Осадки, мм
5.84
0
13.16
0
0
0.27
0
Давление, мм рт. ст.
758
757
760
767
766
764
765
Видимость, км
10
10
10
10
10
10
10
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Температура
19°
19°
18°
18°
18°
18°
17°
18°
Ветер, м/c
5
2
3
3
3
3
2
2
Влажность, %
90
92
94
95
97
97
97
97
Осадки, мм
0.1
0
0
0
0
0
0
0
Давление, мм рт. ст.
758
758
759
758
758
758
758
758
Видимость, км
10
10
10
10
10
10
10
10
Погода в области
Александро-Невский
20°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 94%
- Давление
- 773 мм
Елатьма
19°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 90%
- Давление
- 773 мм
Ермишь
19°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 95%
- Давление
- 773 мм
Захарово
21°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 85%
- Давление
- 773 мм
Кадом
19°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 95%
- Давление
- 773 мм
Касимов
19°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 87%
- Давление
- 773 мм
Кораблино
18°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 86%
- Давление
- 773 мм
Милославское
19°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 93%
- Давление
- 773 мм
Михайлов
21°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 80%
- Давление
- 773 мм
Пителино
20°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 94%
- Давление
- 773 мм
Пронск
20°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 88%
- Давление
- 773 мм
Путятино
19°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 95%
- Давление
- 773 мм
Рыбное
20°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 85%
- Давление
- 773 мм
Ряжск
19°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 89%
- Давление
- 773 мм
Сапожок
19°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 94%
- Давление
- 773 мм
Сараи
20°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 94%
- Давление
- 773 мм
Сасово
20°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 94%
- Давление
- 773 мм
Скопин
20°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 92%
- Давление
- 773 мм
Спас-Клепики
18°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 97%
- Давление
- 773 мм
Спасск-Рязанский
19°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 95%
- Давление
- 773 мм
Старожилово
19°
- Ветер
- 4
- Влажность
- 87%
- Давление
- 773 мм
Ухолово
19°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 92%
- Давление
- 773 мм
Чучково
20°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 96%
- Давление
- 773 мм
Шацк
21°
- Ветер
- 2
- Влажность
- 93%
- Давление
- 773 мм
Шилово
19°
- Ветер
- 3
- Влажность
- 93%
- Давление
- 773 мм