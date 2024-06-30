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Чтв, 04
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Птн, 05
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Погода в Рязани

Сейчас
20:14
+19°
Ночью
+18°
Днем
+31°
Ветер
4 м/c
Влажность
88%
Восход
03:51
Заход
20:58
Давление
758 мм
Видимость
10 км
Прогноз на неделю
По часам
чтв, 04
птн, 05
сбт, 06
вск, 07
пнд, 08
втр, 09
срд, 10
Температура днем и ночью
31° 18°
30° 17°
25° 16°
27° 14°
28° 15°
29° 18°
31° 20°
Ветер, м/c
7
7
7
4
3
3
4
Влажность, %
58
59
69
40
43
50
42
Осадки, мм
5.84
0
13.16
0
0
0.27
0
Давление, мм рт. ст.
758
757
760
767
766
764
765
Видимость, км
10
10
10
10
10
10
10
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
Температура
19°
19°
18°
18°
18°
18°
17°
18°
Ветер, м/c
5
2
3
3
3
3
2
2
Влажность, %
90
92
94
95
97
97
97
97
Осадки, мм
0.1
0
0
0
0
0
0
0
Давление, мм рт. ст.
758
758
759
758
758
758
758
758
Видимость, км
10
10
10
10
10
10
10
10

Погода в области

Александро-Невский
20°
Ветер
4
Влажность
94%
Давление
773 мм
Елатьма
19°
Ветер
3
Влажность
90%
Давление
773 мм
Ермишь
19°
Ветер
3
Влажность
95%
Давление
773 мм
Захарово
21°
Ветер
4
Влажность
85%
Давление
773 мм
Кадом
19°
Ветер
2
Влажность
95%
Давление
773 мм
Касимов
19°
Ветер
2
Влажность
87%
Давление
773 мм
Кораблино
18°
Ветер
4
Влажность
86%
Давление
773 мм
Милославское
19°
Ветер
4
Влажность
93%
Давление
773 мм
Михайлов
21°
Ветер
4
Влажность
80%
Давление
773 мм
Пителино
20°
Ветер
2
Влажность
94%
Давление
773 мм
Пронск
20°
Ветер
4
Влажность
88%
Давление
773 мм
Путятино
19°
Ветер
3
Влажность
95%
Давление
773 мм
Рыбное
20°
Ветер
4
Влажность
85%
Давление
773 мм
Ряжск
19°
Ветер
4
Влажность
89%
Давление
773 мм
Сапожок
19°
Ветер
2
Влажность
94%
Давление
773 мм
Сараи
20°
Ветер
2
Влажность
94%
Давление
773 мм
Сасово
20°
Ветер
2
Влажность
94%
Давление
773 мм
Скопин
20°
Ветер
4
Влажность
92%
Давление
773 мм
Спас-Клепики
18°
Ветер
3
Влажность
97%
Давление
773 мм
Спасск-Рязанский
19°
Ветер
3
Влажность
95%
Давление
773 мм
Старожилово
19°
Ветер
4
Влажность
87%
Давление
773 мм
Ухолово
19°
Ветер
2
Влажность
92%
Давление
773 мм
Чучково
20°
Ветер
2
Влажность
96%
Давление
773 мм
Шацк
21°
Ветер
2
Влажность
93%
Давление
773 мм
Шилово
19°
Ветер
3
Влажность
93%
Давление
773 мм

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