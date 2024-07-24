На дачных участках в Рязани нашли пакеты с мясом

По словам председателя СНТ «Авангард-2», первые мешки обнаружили неделю назад. Они лежали на дороге между товариществом и гаражным кооперативом. В пятницу, 20 июля, дачники нашли новые мешки с отходами.

На дачных участках в Рязани нашли пакеты с мясом. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на председателя СНТ «Авангард-2» Александра Агафонова.

По его словам, первые мешки обнаружили неделю назад. Они лежали на дороге между товариществом и гаражным кооперативом. В пятницу, 20 июля, дачники нашли новые мешки с отходами.

Мешки не убрали даже после обращений в полицию, Роспотребнадзор, отмечается в репортаже. Сейчас вокруг мусора летают мухи, а по округе разносится запах гнили.

«Роспотребнадзор сказал, что передадут заявление в префектуру. Вчера вызывали полицию, составили протокол и все, никакой реакции, никто ничего. Происхождение мяса, я думаю, это скорее всего мини-мясное производство. Количество — килограмм по 50», — заявил председатель СНТ «Авангард-2» Александр Агафонов.