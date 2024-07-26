В Рязанской области в черной смородине обнаружили превышение пестицидов

Пробы ягод отобрали в июле 2024 года. В смородине нашли превышение ПДК дифеноконазола.

В Рязанской области в черной смородине обнаружили превышение пестицидов. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону.

Пробы черной смородины в одном из хозяйств Рязанской области отобрали в июле 2024 года. Ягоду направили на исследование в Тульский филиал «ВНИИЗЖ». Согласно результатам, в образцах нашли превышение ПДК дифеноконазола — это вещество применяется для защиты овощей и зерна, но не ягод.

Информацию направили в управление Роспотребнадзора по региону.

«Управлением Россельхознадзора готовятся материалы для согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении производителя», — отметили в ведомстве.