Рязоблдума поддержала штрафы до 1 млн рублей за неисполнение решений губернатора

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Документ, внесенный правительством России, предполагает введение ответственности за неисполнение решений высшего должностного лица субъекта или оперативного штаба, созданного по решению президента. В ходе обсуждения парламентарии не выдвинули дополнительных предложений или поправок, проголосовав единогласно.
Согласно тексту инициативы, за подобные нарушения для граждан предлагается установить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Напомним, аналогичная система административной ответственности за неисполнение решений губернатора Рязанской области и регионального оперативного штаба ранее уже была введена на местном уровне по инициативе самой областной Думы. Соответствующие региональные поправки вступили в силу в конце 2025 года.