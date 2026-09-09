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Рязоблдума поддержала штрафы до 1 млн рублей за неисполнение решений губернатора
9 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ, внесенный правительством России, предполагает введение ответственности за неисполнение решений высшего должностного лица субъекта или оперативного штаба, созданного по решению президента. Парламентарии не выдвинули дополнительных предложений или поправок, проголосовав единогласно. Согласно тексту инициативы, за нарушения для граждан предлагается установить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция составит от 30 до 50 тыс. рублей, а для юрлиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

9 сентября на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Документ, внесенный правительством России, предполагает введение ответственности за неисполнение решений высшего должностного лица субъекта или оперативного штаба, созданного по решению президента. В ходе обсуждения парламентарии не выдвинули дополнительных предложений или поправок, проголосовав единогласно.

Согласно тексту инициативы, за подобные нарушения для граждан предлагается установить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, аналогичная система административной ответственности за неисполнение решений губернатора Рязанской области и регионального оперативного штаба ранее уже была введена на местном уровне по инициативе самой областной Думы. Соответствующие региональные поправки вступили в силу в конце 2025 года.