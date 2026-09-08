В Рязани отменили особый противопожарный режим
Как следует из документа, решение принято в связи с прошедшими дождями и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Рязани. Напомним, особый противопожарный режим вводили в областном центре 29 августа.
В Рязани отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации города 8 сентября опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Как следует из документа, решение принято в связи с прошедшими дождями и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Рязани.
Напомним, особый противопожарный режим вводили в областном центре 29 августа.