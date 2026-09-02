29 августа в Рязани ввели особый противопожарный режим

Постановление горадминистраици от 28 августа опубликовано 1 сентября на сайте газеты «Рязанские ведомости». Решение принято администрацией города в связи с повышением класса пожарной опасности до четвертого уровня. На период действия режима гражданам запрещается посещать леса. Исключение сделано для жителей поселка Солотча, а также для специалистов, выполняющих служебные обязанности, работы по охране и заготовке древесины или занимающихся охотничьим хозяйством. Въезд транспортных средств в лесные массивы также ограничен. Право на проезд сохранено только у экстренных служб, военной техники, работников жизнеобеспечения и упомянутых выше специалистов.

В Рязани с 29 августа 2026 года вводится особый противопожарный режим. Постановление горадминистраици от 28 августа опубликовано 1 сентября на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Решение принято администрацией города в связи с повышением класса пожарной опасности до четвертого уровня.

На период действия режима гражданам запрещается посещать леса. Исключение сделано для жителей поселка Солотча, а также для специалистов, выполняющих служебные обязанности, работы по охране и заготовке древесины или занимающихся охотничьим хозяйством. Въезд транспортных средств в лесные массивы также ограничен. Право на проезд сохранено только у экстренных служб, военной техники, работников жизнеобеспечения и упомянутых выше специалистов.

Ранее в Рязанской области уже вводились ограничения на посещение лесов в связи с аналогичными погодными условиями.

Метеопредупреждения о желтом уровне погодной опасности объявляли с 26 августа.