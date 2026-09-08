В России возбудили 51 дело из-за завышения цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи с необоснованным завышением цен на топливо. Об этом стало известно из сообщения кабмина РФ по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, передает ТАСС. В рамках совещания ФАС представила меры антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов. Заместитель главы ФАС Геннадий Магазинов ранее сообщал, что в этом году служба совместно с территориальными органами инициировала 50 дел против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка, а также выдала почти 80 предупреждений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение в связи с необоснованным завышением цен на топливо. Об этом стало известно из сообщения кабмина РФ по итогам совещания, проведенного вице-премьером Александром Новаком, передает ТАСС.

В рамках совещания ФАС представила меры антимонопольного реагирования на рынке нефтепродуктов.

Заместитель главы ФАС Геннадий Магазинов ранее сообщал, что в этом году служба совместно с территориальными органами инициировала 50 дел против ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка, а также выдала почти 80 предупреждений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов заявил, что с 12 нефтяными компаниями подписаны соглашения о поставках топлива. Нефтяники обязались ограничить рост цен на бензин в пределах инфляции.

Также с 1 сентября 2026 года власти официально разрешили продажу топлива экологических классов Евро-2 (К2), Евро-3 (К3) и Евро-4 (К4). А о том, как это топливо влияет на современные автомобили, можно прочитать в материале РЗН.инфо.