ФАС: 12 нефтекомпаний ограничат рост цен на бензин в пределах инфляции

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов заявил, что с 12 нефтяными компаниями подписаны соглашения о поставках топлива. Об этом сообщило 4 сентября ТАСС. По словам Магазинова, договоренности с компаниями предполагают поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, нефтяники, которые подписали соглашения с ФАС, обязались ограничить рост цен на бензин в пределах инфляции. Также он заявил журналистам, что ФАС направила в регионы письмо. В нем речь идет о соглашениях с частными АЗС для стабилизации цен на топливо.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадий Магазинов заявил, что с 12 нефтяными компаниями подписаны соглашения о поставках топлива. Об этом сообщило 4 сентября ТАСС.

По словам Магазинова, договоренности с компаниями предполагают поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, нефтяники, которые подписали соглашения, обязались ограничить рост цен на бензин в пределах инфляции.

Также он заявил журналистам, что ФАС направила в регионы письмо. В нем речь идет о соглашениях с частными АЗС для стабилизации цен на топливо.

Ранее эксперт сообщил РЗН.инфо, почему бензин в Рязани продается по 120 рублей и когда появится Евро-2.