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В России разрабатывают безопасное средство от ожирения на основе лиственницы
Ученые Сеченовского университета разрабатывают средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, который получают из древесины сибирской лиственницы. Об этом РИА Новости сообщила директор Института фармации имени А. П. Нелюбина Галина Раменская. По ее словам, исследователи вместе с зарубежными коллегами изучают способность вещества снижать вес. Дигидрокверцетин известен как природный антиоксидант. Раменская отметила, что в перспективе разработка может стать средством для лечения ожирения. При этом сейчас ученые только исследуют ее потенциальные свойства.

Ученые Сеченовского университета разрабатывают средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, который получают из древесины сибирской лиственницы. Об этом РИА Новости сообщила директор Института фармации имени А. П. Нелюбина Галина Раменская.

По ее словам, исследователи вместе с зарубежными коллегами изучают способность вещества снижать вес. Дигидрокверцетин известен как природный антиоксидант.

Раменская отметила, что в перспективе разработка может стать средством для лечения ожирения. При этом сейчас ученые только исследуют ее потенциальные свойства.

Ранее российские врачи подготовили проект клинических рекомендаций по ожирению. В документе предлагают ввести новый диагноз — «сверхожирение». Таким пациентам перед операцией рекомендуют снизить вес как минимум на 5%.