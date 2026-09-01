Диагноз «сверхожирение» может появиться в России
По данным издания, пациентам с таким диагнозом будут рекомендовать похудение не менее чем на 5%. Это следует из проекта клинических рекомендаций по ожирению, подготовленного российскими врачами.
Диагноз «сверхожирение» может появиться в России. Об этом пишет РИА Новости.
По данным издания, пациентам с таким диагнозом будут рекомендовать похудение не менее чем на 5%.
Это следует из проекта клинических рекомендаций по ожирению, подготовленного российскими врачами.