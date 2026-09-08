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В Госдуме раскрыли, когда состоится встреча Путина и Трампа
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только после достижения договоренностей по решению украинского кризиса. Об этом пишет «Газета. ру». Он отметил, что подобная встреча имеет смысл лишь в том случае, если стороны смогут прийти к определенным соглашениям. Новиков подчеркнул, что договоренности не возникают случайно, они требуют предварительных обсуждений на рабочем уровне. В настоящее время уровень коммуникации между Вашингтоном и Москвой не позволяет сформулировать необходимые соглашения, которые могли бы стать основой для встречи глав государств. По словам депутата, до тех пор, пока ключевые вопросы не будут решены на уровне переговоров, специальная встреча президентов не будет оправданной.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только после достижения договоренностей по решению украинского кризиса. Об этом пишет «Газета. ру».

Он отметил, что подобная встреча имеет смысл лишь в том случае, если стороны смогут прийти к определенным соглашениям.

Новиков подчеркнул, что договоренности не возникают случайно, они требуют предварительных обсуждений на рабочем уровне. В настоящее время уровень коммуникации между Вашингтоном и Москвой не позволяет сформулировать необходимые соглашения, которые могли бы стать основой для встречи глав государств.

По словам депутата, до тех пор, пока ключевые вопросы не будут решены на уровне переговоров, специальная встреча президентов не будет оправданной.

Ранее власти Украины заявили, что условия мира, привезенные из США, стали хуже прежних.