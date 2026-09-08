Российские власти сообщили о переносе сроков плановых ремонтов на некоторых НПЗ

Минэнерго представило актуальные данные о запасах нефтепродуктов, уровне загрузки производственных мощностей и объемах импорта топлива. Как отметили в ведомстве, ряд нефтекомпаний перенес плановые ремонты на своих НПЗ. Уточняется, что это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Ранее стало известно, что с 12 нефтяными компаниями подписаны соглашения о поставках топлива. Нефтяники обязались ограничить рост цен на бензин в пределах инфляции.

Российские власти рассказали о переносе сроков плановых ремонтов на некоторых НПЗ. Об этом 8 сентября сообщили в правительстве РФ по итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака.

В публикации сказано, что Минэнерго представило актуальные данные о запасах нефтепродуктов, уровне загрузки производственных мощностей и объемах импорта топлива.

Как отметили в ведомстве, ряд нефтекомпаний перенес плановые ремонты на своих НПЗ. Уточняется, что это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

Ранее стало известно, что с 12 нефтяными компаниями подписаны соглашения о поставках топлива. Нефтяники обязались ограничить рост цен на бензин в пределах инфляции.

Также с 1 сентября 2026 года власти официально разрешили продажу топлива экологических классов Евро-2 (К2), Евро-3 (К3) и Евро-4 (К4). О том, как оно влияет на современные автомобили, можно прочитать в публикации РЗН.инфо.