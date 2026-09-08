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На Земле началась магнитная буря
Ученые заявили, что пока она слабая, но может дорасти до среднего или сильного уровня. Стабилизуется геомагнитная обстановка не раньше, чем через двое суток. Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали о двух выбросах солнечной плазмы, которые достигнут Земли 8 и 9 сентября.

На Земле началась магнитная буря. Об этом пишет РИА Новости.

Ученые заявили, что пока она слабая, но может дорасти до среднего или сильного уровня. Стабилизуется геомагнитная обстановка не раньше, чем через двое суток.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали о двух выбросах солнечной плазмы, которые достигнут Земли 8 и 9 сентября.