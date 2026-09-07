Ученые предупредили о возможных магнитных бурях 8 и 9 сентября

Согласно прогнозам, 8 и 9 сентября по Земле могут ударить новые облака солнечной плазмы. Это может вызвать геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури. В Институте космических исследований РАН отметили, что активность Солнца сохраняется, и новые выбросы плазмы могут усилить геомагнитную активность.

Ученые предупредили о возможных магнитных бурях 8 и 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно прогнозам, 8 и 9 сентября по Земле могут ударить новые облака солнечной плазмы. Это может вызвать геомагнитные возмущения и слабые магнитные бури.

В Институте космических исследований РАН отметили, что активность Солнца сохраняется, и новые выбросы плазмы могут усилить геомагнитную активность.