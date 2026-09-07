В план благоустройства Гвардейского сквера в Рязани внесены корректировки

Отмечается, что глава горадминистрации Борис Ясинский провел выездное совещание. При осмотре Гвардейского сквера обсудили текущий этап строительства. По данным мэрии, особое внимание уделили синхронизации графиков двух подрядных организаций, работающих на площадке. Также в план работ внесены корректировки: решили спилить старое дерево в зоне, прилегающей к детской площадке, и перенести мусорный контейнер. В горадминистрации напомнили, что в сквере проведут санитарную очистку, установят вазоны, малые архитектурные формы, элементы детского игрового оборудования, отремонтируют дорожное покрытие, обновят системы освещения и обустроят систему видеонаблюдения.