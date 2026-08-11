В Гвардейском сквере в Рязани установят спортивные тренажеры

В Гвардейском сквере пройдет очередной этап благоустройства за 3,7 млн рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок. Подрядчик должен убрать старое покрытие и уложить новую плитку на детских и спортивных площадках. Кроме того, по периметру сквера проложат новые тротуары. Помимо этого, в сквере появятся детские песочницы и спортивные уличные тренажёры: «турник», «лыжники», «жим+подтягивание». Также в рамках контракта предусмотрено проведение земельных работ по расчистке территории от кустарников и мелколесья вручную. Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 45 рабочих дней с момента подписания контракта. Напомним, Гвардейский сквер появился на месте пустыря в 2022 году.

В Гвардейском сквере пройдет очередной этап благоустройства за 3,7 млн рублей. Тендер на работы опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен убрать старое покрытие и уложить новую плитку на детских и спортивных площадках. Кроме того, по периметру сквера проложат новые тротуары.

Помимо этого, в сквере появятся детские песочницы и спортивные уличные тренажёры: «турник», «лыжники», «жим+подтягивание». Также в рамках контракта предусмотрено проведение земельных работ по расчистке территории от кустарников и мелколесья вручную.

Подрядчику предстоит завершить все работы в течение 45 рабочих дней с момента подписания контракта.

Напомним, Гвардейский сквер появился на месте пустыря в 2022 году.

Фото — «Яндекс-карты».