Путин поддержал идею разрешить службу в МОГах с категорией годности «Д»

По словам Поддубного, с такой просьбой к нему обращались бойцы, получившие ранения и имеющие категорию Д, которая традиционно означает полную негодность к военной службе. Однако некоторые из этих людей считают, что способны выполнять определенные задачи. Речь идет исключительно о службе в тылу, в региональных структурах, которые занимаются обороной неба над своими городами, селами и предприятиями, а не о нахождении на переднем крае. Глава государства, выслушав аргументы, дал положительный ответ и поддержал возможность рассмотреть такую практику в виде исключения для тех добровольцев, кто готов участвовать в защите родного региона.

Военный корреспондент и лидер предвыборного списка партии Единая Россия Евгений Поддубный предложил разрешить добровольцам с категорией годности Д нести службу в региональных подразделениях по защите от атак беспилотников. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу, передали ТАСС.

По словам Поддубного, с такой просьбой к нему обращались бойцы, получившие ранения и имеющие категорию Д, которая традиционно означает полную негодность к военной службе. Однако некоторые из этих людей считают, что способны выполнять определенные задачи. Речь идет исключительно о службе в тылу, в региональных структурах, которые занимаются обороной неба над своими городами, селами и предприятиями, а не о нахождении на переднем крае.

Глава государства, выслушав аргументы, дал положительный ответ и поддержал возможность рассмотреть такую практику в виде исключения для тех добровольцев, кто готов участвовать в защите родного региона.

Подробнее о том, как живут бойцы рязанской мобильной огневой группы можно прочитать в публикации РЗН.инфо.