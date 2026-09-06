Появились подробности ДТП на улице Пролетарской, участник аварии скрылся с места

Как рассказали в посте, водитель Jaecoo после инцидента покинул место происшествия, не дождавшись сотрудников полиции. Водитель Ford Focus и его пассажир, по неподтвержденным данным, обратились за медицинской помощью. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

Появились подробности ДТП на перекрестке улиц Пролетарской и Чапаева, участник аварии скрылся с места. Кадры видеорегистратора опубликованы в соцсетхя.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Jaecoo начал перестроение, не убедившись в безопасности маневра. Водитель Ford Focus, двигавшийся рядом, попытался избежать столкновения и резко затормозил. Однако из-за мокрого дорожного покрытия и колеи машину занесло, в результате чего она врезалась в дорожный знак.

Как рассказали в посте, водитель Jaecoo после инцидента покинул место происшествия, не дождавшись сотрудников полиции. Водитель Ford Focus и его пассажир, по неподтвержденным данным, обратились за медицинской помощью.

Официальной информации от правоохранительных органов не поступало.

Напомним, в соцсетях уже появлялись первые кадры с места этого происшествия, на которых было видно, что у автомобиля смята передняя часть после удара об опору.