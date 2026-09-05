В центре Рязани легковушка влетела в столб
По словам очевидцев, авария случилась днем 5 сентября на улице Пролетарской. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль врезался в столб. После ДТП у машины смята передняя часть. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
В центре Рязани легковушка влетела в столб. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась днем 5 сентября на улице Пролетарской. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль врезался в столб. После ДТП у машины смята передняя часть.
Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
Видео: соцсети.