Энергетики полностью восстановили электроснабжение на 12 улицах Рязани

В 15:55 энергетики частично восстановили подачу электроэнергии на улицах Васильевский проезд, Новоселов, Васильевская, Песоченская и Шереметьевская. После этого бригады продолжали осуществлять локализацию поврежденных участков сети до полного завершения работ. В 16:44 свет вернулся в дома в Солотчинском районе, а также на улицах Мещерская и Солотчинское шоссе. Спустя пять минут, в 16:49, электроснабжение было восстановлено в полном объеме на улицах Зубковой, Первая Прудная, Связи в Соколовке и Соколовская.

В Рязани завершены работы по восстановлению электроснабжения потребителей, оставшихся без света днем 6 сентября. Об этом сообщили в рязанских городских электрических сетях.

В 15:55 энергетики частично восстановили подачу электроэнергии на улицах Васильевский проезд, Новоселов, Васильевская, Песоченская и Шереметьевская. После этого бригады продолжали осуществлять локализацию поврежденных участков сети до полного завершения работ.

В 16:44 свет вернулся в дома в Солотчинском районе, а также на улицах Мещерская и Солотчинское шоссе. Спустя пять минут, в 16:49, электроснабжение было восстановлено в полном объеме на улицах Зубковой, Первая Прудная, Связи в Соколовке и Соколовская.

Ранее сообщалось, что отключение произошло в результате технологического нарушения в 12:20 и 12:40.