В Рязанской области осудят водителя минивэна за ДТП с двумя погибшими

ДТП произошло 21 января на 387-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком округе. Столкнулись минивэн «Тойота», которым управлял 41-летний иностранец, и автопоезд «Ситрак» с полуприцепом «Тонар». После аварии двое пассажиров минивэна скончались. Еще один человек получил тяжелые травмы, двое — средней тяжести. Расследовалось уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В Рязанской области осудят водителя минивэна за ДТП, в котором погибли два иностранца и еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 21 января на 387-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком округе. Столкнулись минивэн «Тойота», которым управлял 41-летний иностранец, и автопоезд «Ситрак» с полуприцепом «Тонар».

После аварии двое пассажиров минивэна скончались. Еще один человек получил тяжелые травмы, двое — средней тяжести.

Расследовалось уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Следствие установило, что водитель минивэна перевозил иностранцев до границы с Казахстаном. В момент ДТП обвиняемый двигался со скоростью около 70 км/ч вне населенного пункта и не обеспечивал постоянный контроль за движением. Также мужчина не учел дорожные условия. Фигурант потерял управление и выехал на встречную полосу.

Кроме того, на автомобиле отсутствовал один из болтов крепления диска заднего левого колеса, что запрещало эксплуатацию транспортного средства.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее говорилось, что в ДТП пострадали семь человек. Видео с места доступно по ссылке.