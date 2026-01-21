В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области пострадали семь человек

ДТП произошло 21 января, примерно в 07:20, на 387-м километре автодороги М-5 «Урал» в Шацком районе. По предварительной информации ГАИ, 38-летний водитель автомобиля «Тойота Альфард» столкнулся с грузовиком «Ситрак». Семь пассажиров легковушки пострадали. Их доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

