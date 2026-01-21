Рязань
В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области пострадали семь человек
