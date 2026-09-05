В Рязанской области может появиться ещё один скейт-парк

Глава региона посетил фестиваль «Горизонты возможностей» в Нерском парке. Вместе с участниками высадил там дубы. Павел Малков отметил, что за последние несколько лет на территории парка появились детские площадки, уличные тренажёры, пешеходные дорожки и зоны отдыха. Рядом благоустроили набережную и сделали лыжероллерную трассу. На фестивале поговорили о дальнейшем развитии территории. Как указал Павел Малков, в Нерском парке планируют создать скейт-парк для детей и подростков. Идею обсудят с жителями.

В Нерском парке в рабочем посёлке Шилово может появиться скейт-парк. Об этом 5 сентября сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона посетил фестиваль «Горизонты возможностей» в Нерском парке. Вместе с участниками высадил там дубы.

Павел Малков отметил, что за последние несколько лет на территории парка появились детские площадки, уличные тренажёры, пешеходные дорожки и зоны отдыха. Рядом благоустроили набережную и сделали лыжероллерную трассу.

На фестивале поговорили о дальнейшем развитии территории. Как указал Павел Малков, в Нерском парке планируют создать скейт-парк для детей и подростков. Идею обсудят с жителями.

Кроме того, во время рабочей поездки губернатор встретился с шиловцами. Присутствующие обсудили строительство нового детского сада в поселке Лесной, ремонт дорог, по которым ездят школьные автобусы, создание кабинета для изучения беспилотных технологий в Лесновской школе и дальнейшее благоустройство общественных пространств.

Напомним, после рабочей поездки губернатор также сообщил, что в Шиловском районе планируется запустить производство чипсов.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».