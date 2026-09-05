В Рязанской области планируют запустить новое производство чипсов

Глава региона во время рабочей поездки в Шиловский район встретился с главой муниципального образования Сергеем Стерликовым. Они обсудили, как развивается территория и какие задачи нужно решить. «Экономика растёт, увеличиваются объёмы производства и доходы бюджета. Есть и хороший задел на будущее — район ведёт переговоры с инвестором о создании нового производства чипсов», — указал Павел Малков.

В Шиловском районе планируют запустить производство чипсов. Об этом 5 сентября сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона во время рабочей поездки в Шиловский район встретился с главой муниципального образования Сергеем Стерликовым. Они обсудили, как развивается территория и какие задачи нужно решить.

«Экономика растёт, увеличиваются объёмы производства и доходы бюджета. Есть и хороший задел на будущее — район ведёт переговоры с инвестором о создании нового производства чипсов», — указал Павел Малков.

Фото: канал Павла Малкова в мессенджере «Макс».